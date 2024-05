Graves enfrentamientos entre propalestinos y proisraelíes en la Universidad de California

El conflicto en las universidades estadounidenses a raíz de las protestas propalestinas en sus campus se recrudece. En la Universidad de California, en Los Ángeles, ya ha derivado en enfrentamientos mientras la Universidad de Columbia, en Nueva York, era desalojada por la fuerza y los detenidos ascienden a 282.

Grupos de manifestantes proisraelíes vestidos de negro y con máscaras blancas se han enfrentado con los estudiantes instalados en un campamento en la universidad californiana de UCLA para protestar por la guerra de Israel contra Hamás en Gaza. Los enfrentamientos estallaron en el campamento propalestino en UCLA, horas después de que la Universidad anunciara que el campamento "es ilegal y viola la política universitaria" y advirtiera de que los estudiantes que no se fueran se enfrentarían a una posible suspensión o expulsión, informó el diario 'Los Angeles Times'. El campamento de los partidarios del fin de la guerra en Gaza se instaló hace unas semanas tal como ha ocurrido en otros recintos universitarios de todo Estados Unidos, con epicentro en la Universidad de Columbia en Nueva York.

Un gran grupo de contramanifestantes, vestidos con trajes negros y máscaras blancas, llegó al campus e intentó derribar las barricadas que rodeaban el campamento propalestino. Los campistas, algunos con palos de madera, se reunieron para defender el perímetro del campamento, indicó el diario angelino, que aseguró que la violencia desatada en las últimas horas es la más grave vivida en el campus desde que los contramanifestantes, que apoyan a Israel, establecieron una zona cerca de donde acampan los manifestantes contra la guerra de Gaza. Después de la medianoche, algunos intentaron entrar en el campamento y los campistas utilizaron gas pimienta para defenderse, mientras los guardias de seguridad observaban los enfrentamientos, asegura Los Angeles Times.

El simbóloco Hamilton Hall

En la costa este, la policía de Nueva York irrumpió la noche de este martes en el edificio de la Universidad de Columbia ocupado horas antes por los estudiantes propalestinos en un operativo de desalojo que se saldó con decenas de detenciones. Los policías utilizaron una grúa para ingresar al edificio desde el segundo piso ya que los estudiantes habían alzado barricadas en las entradas principales. Los estudiantes no ofrecieron resistencia y fueron detenidos uno a uno y luego trasladados a dependencias policiales en varios autobuses, de acuerdo al The New York Times.

El edificio, llamado Hamilton Hall, había sido ocupado la pasada medianoche por los universitarios de Columbia, epicentro de las protestas estudiantiles en Estados Unidos en contra la guerra de Israel en Gaza. El Hamilton Hall tiene un gran valor simbólico ya que también fue ocupado en 1968 por los estudiantes que en ese entonces protestaban en contra de la guerra de Vietnam.

La centro universitario dijo en un comunicado que tras conocer la ocupación del edificio, tomaron la decisión de que la protesta se había convertido en competencia de la policía. "Lamentamos que los manifestantes hayan optado por agravar la situación a través de sus acciones. Después de que la Universidad supo durante la noche que el Hamilton Hall había sido ocupado, destrozado y bloqueado, no nos quedó otra opción", aseguró.

Según ha informado este miércoles el alcalde de Nueva York, Eric Adams, la policía ha detenido a 282 personas en las protestas propalestinas en las universidades de la ciudad y ha señalado que entre los manifestantes había "agitadores externos". Adams no ha ofrecido "por el momento" el dato sobre el número de individuos ajenos al campus que estarían implicados.

Las protestas universitarias están causando un importante revuelo en Estados Unidos y existe una gran presión política para que se ponga fin a un movimiento que cuestiona el apoyo incondicional de Washington al Gobierno de Israel. La propia Casa Blanca reaccionó a la ocupación del edificio en la prestigiosa universidad neoyorquina: "Tomarse por la fuerza edificios no es algo pacífico, está mal", señaló uno de sus portavoces, Andrew Bates, en declaraciones a la cadena NPR. Los republicanos, por su parte, habían pedido la intervención de la Guardia Nacional.