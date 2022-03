Ruraljob es una nueva iniciativa de carácter experimental para luchar contra la despoblación. Pretende hacer llegar las oportunidades de empleo del medio rural a las personas que quieren trabajar y vivir en un pueblo, facilitando además de este modo el mantenimiento y crecimiento de los negocios locales. Esta iniciativa la promueven los siete Grupos Leader aragoneses, que trabajan unidos en el programa contra la despoblación Pueblos Vivos Aragón en diez comarcas rurales de Aragón.

Estos Grupos observaron que existen oportunidades de empleo en el medio rural que están desaprovechadas, y que hay personas que desean vivir en los pueblos, pero que no tienen forma de conocer dichas oportunidades. Son sobre todo habitantes de ciudades, pero también la población local, especialmente jóvenes y mujeres formadas. Para resolver estas necesidades naceRuraljob.

El proyecto quiere ayudar a las empresas locales para encontrar a trabajadores que necesitan y que no encuentran en el entorno próximo, y también a aquellas empresas viables que no tienen asegurado su relevo generacional, para puedan continuar con su actividad al ser retomadas por nuevos trabajadores y ayuntamientos que ofertan la gestión de equipamientos públicos que pueden ser de utilidad para que algunas personas emprendan: albergues, restaurantes, coworking, etc.

El primer paso de Ruraljob es identificar las ofertas de empleo y oportunidades profesionales. Hasta el día 30 de abril se recogerán estas ofertas de las empresas y ayuntamientos. Con todas las que cumplan los requisitos se conformará una primera convocatoria de empleo rural, que se lanzará aproximadamente a mediados del mes de mayo, a la que se quiere dar una gran difusión para llegar a candidatos a los que habitualmente no acceden las empresas locales.

En función del volumen de ofertas recibidas, Ruraljob realizará una selección y ofrecerá asistencia a los empresarios locales para analizar sus necesidades, definir el perfil idóneo y formular su oferta, así como una orientación para que pueda seleccionar entre los candidatos. También se ofrecerá asistencia para los emprendedores que quieran retomar negocios que se van a cerrar sin relevo, y para realizar las ofertas de gestión establecimientos de titularidad municipal. Se prevé confeccionar una segunda convocatoria cuya fecha variará en función del desarrollo del proyecto, entre julio y septiembre.

La plataforma www.ruraljob.es ya está en marcha. Una vez seleccionada las ofertas de empleo serán visibles en la misma y los interesados podrán realizar sus candidaturas a las mismas.

Para más información, llamar o escribir a Adefo Cinco Villas: 660.491.700 adefo@adefo.com.