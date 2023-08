Es inevitable sentir emociones muy intensas conforme se van acercando las fiestas. Si tuviera que describirlo en una palabra sería ilusión. No hay nada más ilusionante que organizar las fiestas del pueblo donde has crecido, has estudiado, donde trabajas y donde tienes la oportunidad de mejorar la vida de tus amigos y vecinos día tras día.

¿Qué actividades destacaría del programa para estas fiestas?

Es difícil destacar algún acto ya que cada uno tiene una peculiaridad y todos están pensados para el máximo disfrute de todos, de los más pequeños a los más mayores. Si me tengo que decantar por algo es por la programación musical que año tras año está conformada por artistas locales que demuestran estar a la altura y con artistas de nivel nacional e incluso internacional que completan un cartel de los mejores valorados de nuestra comunidad autónoma.

¿Qué novedades han preparado para esta edición?

Tenemos novedades en todos los ámbitos y franjas de edad. Para los pequeños tenemos actos muy variados en el Parque de la alegría como hinchables de agua, pistas de circo, bailes de TikTok, de animación y un amplio abanico de actividades. También hemos incluido en la programación, a petición del consejo de infancia y adolescencia, dos discomóviles a las 22.00 horas para el disfrute de los adolescentes.

En el ámbito taurino hemos creado una comisión taurina con cinco especialistas y amantes de la tauromaquia. Una forma de que los encierros cobren la importancia que se merecen y sean de los más significativos de Aragón.

Ejea siempre apuesta por lo local, ¿cómo lo ha hecho este año?

Tenemos la suerte de contar con profesionales en todos los ámbitos. Desde talleres infantiles y de manualidades, espectáculos y grupos musicales locales que le dan una gran importancia a las fiestas y que, sin duda, con todos sus variados estilos musicales nos hacen cantar, bailar y disfrutar toda la noche. Otra parte fundamental de las fiestas son nuestras cinco charangas, unas veteranas y otras formadas por gente joven, que recorrerán las calles de Ejea durante los nueve intensos días de fiestas.

¿Cuál es la previsión de visitantes para estas fiestas?

La afluencia de las fiestas patronales del año 2022 no la había visto nunca. Hubo cientos de visitantes, tanto de la Comarca de las Cinco Villas como de otras localidades, que se acercaron hasta Ejea para disfrutar de los más de 200 actos que conformaban el programa del año pasado. Este año esperamos la misma o mayor afluencia de gente con un programa en el que no se deja nada ni a nadie atrás.

¿Qué pueden esperar de estos días todos los vecinos y visitantes?

Espero, de corazón, que el trabajo realizado durante meses para organizar este programa con alrededor de 200 actos dé sus frutos y todos puedan disfrutar de los nueve mejores días del año y de las mejores fiestas de Aragón. Estoy seguro que así será. Toca vestirse de blanco y azul y que el buen ambiente, las ganas y el respeto se adueñen de las calles de Ejea.