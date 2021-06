Gloria Cuenca. Nacida en Venezuela en 1958 (sus padres emigraron allí), se trasladó junto a su familia a Zaragoza, ciudad natal de su madre, donde estudio Geología. Preparó sus trabajos de fin de licenciatura y doctorado en Groningen, Holanda, y en Praga. Tras su tesis inicia varios proyectos de investigación sobre dinosaurios y otros vertebrados fósiles. En 1991 entra en el proyecto de arqueología y paleontología humana de Atapuerca. Ha recibido premios como el de investigación de la Real Academia de Ciencias de Zaragoza, el Príncipe de Asturias o el de Investigación Científica de Castilla y León, así como la Medalla de las Cortes de Aragón por su trayectoria. Hoy es Catedrática de Paleontología de la Universidad de Zaragoza. Desde 2016 dirige el Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Ambientales de la Universidad de Zaragoza (IUCA), siendo la primera mujer en hacerlo. Desde 1996 reside en Sobradiel.

Esther Borao. Ingeniera industrial especializada en robótica y automática, dirige el Instituto Tecnológico de Aragón, Itainnova. La gallurana fue una de los 30 jóvenes líderes de Europa y África seleccionadas en el programa Women in Entepreneurship, donde convivió en EEUU con otras 52 mujeres. Ha sido cofundadora de varias empresas con algo en común, el acercamiento de la tecnología a la ciudadanía: Innovart, que comenzó dando vida al laboratorio ciudadano La Remolacha HackLab de Zaragoza Activa; o The Ifs, una familia de robots que enseña a programar a niñas y niños y que le han llevado a lugares como Silicon Valley y la Academia de Inventores junto a la Editorial Edelvives. Es cofundadora de Mulleres-Tech, asociación para unir, apoyar y visibilizar a mujeres en tecnología y miembro de Makeroni Labs. Ha ganado el Space Apps Challenge de la Nasa y fue finalista de Robotics for Good. Coorganiza Arduino Day Zaragoza y Women TechMakers Zaragoza.