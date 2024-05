‘Dando la Nota’ siembra la semilla de un coro comarcal

La Comarca Ribera Alta del Ebro y el coro Dando la Nota de Alagón han puesto en marcha un proyecto para crear un coro vocal comarcal. La iniciativa surge de Paco García, director durante muchos años del coro Los Cantores de La Única, y que actualmente dirige Dando la Nota y también la Coral de Torres de Berrellén.

El Coro Dando la Nota se ha formado este año. / LA CRÓNICA

Dando la Nota se ha formado este año, y cuenta con 22 componentes que han pertenecido previamente a coros dirigidos por Paco como Los Cantores de La Única, el coro del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Zaragoza, y la coral de Torres. El objetivo es que a este coro se pueda incorporar gente de toda la ribera y que se convierta en una coral comarcal.

«Le comenté al presidente de la comarca que me gustaría que la gente aficionada al canto de los pueblos de la ribera que no tienen una coral, pudieran unirse a nosotros y formar el coro Ribera Alta del Ebro», comenta Paco García. «Hay pueblos donde no hay suficiente gente aficionada al canto para formar una coral, pero entre todos podríamos formar un gran coro comarcal».

La base sería el coro Dando la Nota que ensaya todos los lunes, de 20.00 a 22.00 horas, en la Casa de Cultura de Alagón.

Entrar en el coro es gratuito y los únicos requisitos son ser aficionado al canto y tener buen oído: «Lo único que se va a pedir es tener un mínimo de oído para entrar a cantar. Se hará una prueba de oído. De voz no hace falta porque en el coro las voces no tienen que destacar, lo más importante es el oído», explica Paco García. El director también señala que la gente suele creer que los coros «sólo cantan música religiosa o clásica, y lo que menos hacemos es eso. Tenemos canciones de todo tipo: de Serrat, sudamericanas, jotas, canción moderna, etc.».

Carmina Burana

El coro Dando la Nota está participando junto a la Agrupación Coral Almuniense, la Asociación Musical Coral Torres de Berrellén y la Banda de Música de la Sierra de Algairén en la obra Carmina Burana que se estrenó el domingo 14 de abril en la Sala Alaún de Alagón, y también se ofreció el domingo 28 de abril en el pabellón de Torres de Berrellén, con una gran aceptación. «Este es un ejemplo de lo que se puede llegar a conseguir cuando se junta gente de varios coros, y que se podría hacer con un gran coro comarcal», señala Paco García.

Carmina Burana también llegará el sábado 18 de mayo a Almonacid de la Sierra y el domingo 26 de mayo a La Almunia de Doña Godina, en un ciclo de conciertos subvencionado por el Servicio de Cultura de la Diputación Provincial de Zaragoza con la colaboración de los ayuntamientos de Alagón, Torres de Berrellén, Almonacid de la Sierra, y La Almunia de Doña Godina.