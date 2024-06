Torres de Berrellén se sumerge en las tradiciones

Torres de Berrellén celebró del 7 al 12 de mayo las fiestas en honor a la Virgen del Castellar y San Gregorio de Ostia. Tras la imposición de pañuelos a los nacidos en 2023 y la puesta del pañuelo a Juan Pablo Bonet por la peña El Garbeo, la alegría llegó con un pregón lleno de emotividad y mucho cariño a cargo de los usuarios del Centro de Día de Torres de Berrellén.

Los pregoneros de este año en Torres de Berrellén. | SERVICIO ESPECIAL / LA CRÓNICA

Durante tres días los Danzantes de Torres hicieron sonar los palos y las castañuelas por las calles de la villa para honrar a sus patrones. Fueron numerosas personas, a pesar de ser miércoles, las que no faltaron a su cita en la ermita, ni a la ofrenda de flores, este año con la visita del Raúl, párroco de Villarubia de Santiago.

En esos días no paró de sonar la charanga, no faltaron los encierros por las calles, conciertos, grandes orquestas y disco móviles en el pabellón de festejos. Ni tampoco la comida homenaje a los mayores con la espectacular actuación de los cantantes locales de In Absentia. Volvió una trepidante y disparatada carrera de autos locos y esos pasacalles por las peñas que tanto gustan. Para los más pequeños, no faltaron cabezudos, hinchables, ni mansicos. Y un sinfín de actos más para casi una semana de fiestas, con el sello de la Comisión de Festejos de Torres de Berrellén.