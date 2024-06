Alcampo usa la IA contra el desperdicio alimentario

Es de sobra conocido que la Tierra se enfrenta a una situación de emergencia climática en la que todos tenemos algo que decir y aportar. Alcampo lleva tiempo aportando y actuando con responsabilidad y determinación para desarrollar soluciones que contribuyan a frenar el cambio climático, focalizando sus esfuerzos en la descarbonización de su actividad, la reducción del consumo de plástico, el impulso de la economía circular, la conservación y recuperación de la biodiversidad y la lucha contra el desperdicio alimentario.

En concreto, en este último aspecto el objetivo de Alcampo es lograr el 0% de desperdicio alimentario en el año 2032. Para ello, a través de su programa Alcampo y tú sin desperdicio, la compañía pone el acento en la prevención y mejora de sus procesos, en la formación de sus colaboradores y también en la sensibilización de clientes y de la sociedad en general.

Gracias a todo el trabajo desarrollado en esta línea de actuación, Alcampo ha mejorado la tasa de desperdicio alimentario un 13% en 2023. Además, en un año 4.200 personas han recibido formación orientada a la concienciación para reducir el desperdicio alimentario, a fomentarlo dando consejos a los clientes y a actuar en las tiendas diariamente para reducirlo. Y, en total, teniendo en cuenta cifras de años anteriores, casi 15.000 colaboradores han participado ya en esta formación, suponiendo un 66% de la plantilla.

Además, el grupo ha desarrollado e implantado la solución Smartway basada en la inteligencia artificial para gestionar el excedente alimentario. Esta herramienta permite identificar en los lineales de los establecimiento Alcampo los productos cuya fecha de caducidad se acerca, elige la opción adecuada para rebajarlos o donarlos, aplica el porcentaje de reducción de precio adecuado e imprime las etiquetas.

También desde el año 2019 Alcampo cuenta con una alianza con Too Good To Go disponible en todos los centros propios a través de la cual los usuarios de esta aplicación pueden salvar packs de alimentos que están llegando al final de su vida útil.

En el último año se han salvado 271.665 packs, lo que supone 680 Tn CO2eq que se ha evitado emitir a la atmósfera. La venta de packs se ha incrementado más de un 40%, entre otros motivos por la incorporación a Too Good To Go de las más de 200 tiendas adquiridas a Grupo Dia. La cifra de evolución a centros comparables asciende a 2,7%.

Otra de las acciones llevadas a cabo es la rebaja del precio (entre un 10% y un 50%) de los productos con caducidad próxima, proyecto iniciado en 2021. Con esta medida, en un año se han evitado desperdiciar casi 7,5 millones de artículos.

Una de las novedades puestas en marcha, ya en 2024, ha sido Happy Box, una cesta de frutas y verduras que han perdido alguna de las condiciones establecidas para su comercialización pero que se encuentran en perfecto estado para ser consumidas. Estas cestas están disponibles por 2,99 € en caso de contener 5 kilos de frutas y verduras y de 0,99€ en el caso de contener 2 kilos.

Asimismo, Alcampo realiza donaciones de productos alimentarios a Banco de Alimentos y otras organizaciones sociales del entorno de cada tienda, habiendo donado en el año 2023productos por valor de más de 1,14 millones de euros.

Además de trabajar para evitar el desperdicio alimentario, Alcampo también colabora con organizaciones en la donación de productos de no alimentación, destacando la colaboración con Cáritas, a quien ha donado en un año 6.700 Kg de prendas textiles.