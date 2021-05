Raquel, Matías, Luisa y Nuria, los pequeños de 3 años que asisten a la Escuela Municipal Infantil de Alpartir crearon, con motivo del Día de la Madre, un sencilla y bonita poesía hecha con mucho amor para llevar a casa y regalársela a sus madres. Bajo el título ¿Qué es mamá?, sus versos decían así: Mamá me daba tetita,/ me da muchos abrazos,/ me enseña a todas cosas,/ me ayuda a ordenar los legos,/ mamá es muchas cosas./ Mamá es un cerdito dulce,/ mamá es una tigresa calentita y/ juega a las cocinitas./ Mamá es una elefante juguetona y divertida./ Mamá es un pulpo bello y amoroso./ Mamá es un sol,/ mamá me llama luna./ Mamá es un peluche blandito./ Mamá es suave y huele bien./ ¡¡¡sssssssssssssssssss!!!/ Mamá es amor./ Mamá es todo./ Mamá eres tú./ Feliz día de la madre a todas. Besos de chocolate.