El Ayuntamiento de La Almunia lleva tiempo trabajando para tratar de dar solución a las quejas de vecinos por los juegos de niños y preadolescentes en las plazas de la localidad, especialmente la plaza de La Paz y plaza de España, en época de buen tiempo.

Tras varias iniciativas, muchos vecinos atendidos en sus quejas y muchas las personas expertas consultadas, la recomendación de los expertos ha sido que no se adopten medidas sancionadoras para las conductas incívicas si no van acompañadas de medidas educativas y de apertura de espacios alternativos. Las medidas educativas no excluyen en ningún caso la imposición de sanciones.

Tres son las acciones inmediatas que se han puesto en marcha desde el Ayuntamiento de La Almunia. En primer lugar ha contratado a una educadora de calle que en horario de tarde trabaje con los jóvenes y adolescentes para reducir las posibles conductas incívicas que se puedan producir. El objetivo es poder llegar a una mejor convivencia en los espacios públicos a través del dialogo y la educación. Las conductas incívicas no solo son los balonazos, sino todas las que dificultan el uso compartido del espacio público como el mal uso de bicicletas y patinetes, los juegos invasivos, las conductas irrespetuosas o los niveles altos de ruidos en calles y plazas.

Junto a la educadora se procede a la reapertura de la zona de juegos de la Residencia Ramón y Cajal. Una zona muy demandada por jóvenes y adolescentes como alternativa al uso de otras instalaciones deportivas. Esta instalación es titularidad de IAJ y solo ahora se han conseguido todos los permisos necesarios. El uso estará supervisado por la educadora de calle y la Policía Local.

Para completar estas acciones se han elaborado tres vídeos de animación para el público infantil sobre como compartir espacios públicos, su cuidado, respeto y uso correcto. Los vídeos son una creación del ilustrador zaragozano Xcar Malavida y se usarán en el programa educativo Agente Tutor de Policía Local de La Almunia durante el curso escolar en su labor con los centros educativos.