La Muela Fest acercan a Los Bengalas, Domador y Azero

La Muela Fest es el nombre del nuevo festival que llega al calendario con ánimo de celebrarse todos los años a finales de junio. Su filosofía es nutrirse siempre de grupos aragoneses y que sobre el escenario siempre haya presencia de las tres provincias. En la primera edición, que se celebrará el próximo 29 de junio en La Muela, Azero, Los Bengala y Domador serán los protagonistas de este festival gratuito.

Los Bengala actuarán en La Muela. | SERVICIO ESPECIAL / LA CRÓNICA

El Ayuntamiento de La Muela apuesta de esta forma por la cultura aragonesa y por la música en directo, favoreciendo el tejido cultural aragonés y contando con empresas y grupos de la comunidad autónoma.

Domador serán los primeros en subirse al escenario. | SERVICIO ESPECIAL / LA CRÓNICA

Los primeros en subirse al escenario serán los oscenses Domador, grupo que lleva desde el 2007 defendiendo su rock enérgico o pop pánico. En 2020 se transformaron en dúo, y ahora suenan muy potentes por sus composiciones y su energía en directo. Están presentando su último trabajo El mal menor (Carcajada Records 2022), y atesoran varios premios de la música aragonesa.

Después, el escenario acogerá la actuación de Los Bengala que, desde que comenzaron su andadura en Zaragoza en 2014, se han convertido en uno de los proyectos de rock más excitantes del momento. Gracias a su desparpajo, frenético sonido y su colección de himnos han logrado calar en el público y hacerse un hueco en el panorama nacional. Son una de las propuestas aragonesas más interesantes y con más actitud del momento.

LLEGAN LOS AZERO

La noche finalizará con los míticos Azero que desde hace años son, por derecho propio, uno de los grupos de Aragón más queridos, con mayor número de seguidores y con una sorprendente capacidad para hacer disfrutar al público en directo.

Llegan a La Muela Fest en plena Gira 25 Años de Rock de Pueblo, una gira muy especial pensada para los seguidores de toda la vida y para aquellos que no pudieron vivir los mejores años por ser demasiado jóvenes. Se han recuperado canciones que llevaban muchos años sin tocar en directo, se ha reincorporado Manolo a la guitarra después de muchos años alejado de Azero, y se está viviendo uno de los mejores momentos del grupo. Será un viaje al pasado para revivir la mejor época de los Azero con himnos que han pasado de generación en generación como Rock de pueblo, Eso es el rock, Made in Teruel, Sangre en la manifestación, Ya me lo decía mi Papá y un largo etcétera.