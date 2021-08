Angelines S. P., Jesús- M.ª A.E., Teresa B.A., Toñy S.M., Ester A.T., Aurora S.R., Susana S.A.y demás miembros del club-grupo de lectura de Ainzón quieren contar en las siguientes líneas su experiencia y animar a otros vecinos a unirse a ellos.

«Desembarqué en el club o grupo de lectura de Ainzón un lunes (creo que allá por la segunda semana de marzo de 2018, a las 19.00 horas de la tarde...). Acababa de jubilarme de mi docencia con adultos y quería tomar tiempo para mí y mis aficiones. Pero vamos por partes.

- Un club es una asociación de personas con intereses comunes que toman parte en actividades recreativas, deportivas o culturales. Un lugar donde se reúnen estas personas.

Y así somos un grupo de personas de Ainzón que nos reunimos una vez al mes en la Biblioteca Pública Marcos Zapata. Somos el club de lectura, de distintas edades pero con el mismo objetivo: leer y comentar cada mes un libro.

-Leemos de varias maneras. Estas son algunas de las acepciones del verbo ‘leer’:

1) Pasamos la vista por lo escrito o impreso comprendiendo la significación de los caracteres empleados.

2) Entendemos así un texto, un capítulo, un libro de un determinado modo...Tantas maneras como lectores tiene el grupo.

3) Descubrimos también el proceso, por indicios, por lo escrito: los sentimientos o pensamientos del autor o autores, a través de sus personajes.

- Un grupo (social) es un conjunto de personas que están juntos o reunidos; o que tienen alguna característica común, reuniéndose con una cierta frecuencia... En nuestro, caso aunque el grupo de lectura lo formamos cerca de la veintena de miembros, solemos asistir regularmente a las puestas en común del orden de una docena o quincena de lectores (pues ese es el objetivo del grupo, practicar/ejercitar la lectura).

Efectivamente, todas estas cosas pasan en el club de lectura: leemos libros de todos los tamaños y temas muy distintos. A veces, toca leer un libro que te impresiona o te emociona fuertemente. También hay libros complicados, de difícil lectura por las injusticias que descubres entre sus páginas. Bastantes veces, los libros hacen sonreír y disfrutar, ¡menos mal! Sí, también hemos leído algún ‘libro-plasta’, insustancial, de los que te adormecen los sentidos. El propósito de nuestro club es aprender de la ficción, del sentido de los libros y la literatura. Las novelas y los ensayos no son fantasías. Si lo fueran, serían un fraude. Por eso para comprender los libros, prestamos atención a cosas de la vida.

Ahora, tres cursos después y una pandemia horribilis por medio, creo que es una de las mejores decisiones que pude tomar.

Hemos ido desgranando mes a mes un hermoso abanico de lecturas. A su luz, hemos compartido pensamientos, sensaciones, sentimientos, impresiones, preocupaciones y dudas.

A pesar de los tiempos de abstinencia (de reuniones) y las nuevas costumbres por el protocolo covid (ya saben: mascarillas, geles hidro-alcohólicos, más distancia en las reuniones...); hemos seguido en nuestro afán de conocer el pensamiento de los diversos autores: regionales, españoles, europeos e internacionales.

Y con las tablas que nos van dando las ‘puestas en común’ de los puntos fuertes y/o débiles de cada libro y autor hemos ido poco a poco, conociéndonos mejor, y queriéndonos más como grupo.

Dicen que con un libro podemos viajar y conocer lugares y culturas nuevas. La diferencia entre hacerlo solo o acompañado es que abrimos los ojos a cosas que en solitario no somos capaces de ver. Esta es una de las ventajas de compartir nuestra afición a la lectura en un club o grupo, con personas que te ayudan a ver otras realidades.

Todos, t odas, mejor dicho, porque tenemos gran mayoría de mujeres, intentamos dar nuestras impresiones de lectura, repasamos los personajes y hacemos referencia a las frases, párrafos o capítulos que más o menos nos han gustado, justificando cada cual sus razones.

La literatura, como todas las demás artes, deberían darnos un impulso para transformarnos y poder desarrollar, gracias a su influencia, una nueva vida que nos estimule y fascine al mismo tiempo. Algunos de los libros que hemos leído este año han tenido sobre nosotros este efecto, el sumergirnos en un mundo poético, bello y capaz de ensanchar la conciencia hasta el infinito.

Con la misma alegría que los niños cambian sus libros en la biblioteca escolar, nosotras esperamos el lunes de reunión del grupo de lectura con los deberes hechos del libro terminado y la ilusión de la sorpresa del nuevo libro. Además, como la decisión de elegir libro va pasando rotativamente, por cada uno de los integrantes del grupo, vamos leyendo otras temáticas, títulos, autores y avanzamos en preferencias y conocimientos de esos otros autores y libros que, a lo mejor, a cada una individualmente no nos hubieran despertado el interés de su elección.

Muchas nos recordamos a nosotras mismas, cada una de niñas, leyendo primero tebeos o cuentos de hadas, más tarde cuentos de jovencitas o viajes sugerentes a territorios ignotos; y esa afición ha seguido ahora, en el club, ya con libros de más envergadura y el pertenecer al grupo, nos hace felices. Leer es un placer que arrastra, por encima del tiempo y el espacio, hacia países lejanos y escenarios que de otra forma nunca hubiéramos imaginado. Es realmente un placer que te educa y te enseña a pensar por ti misma.

Que un grupo o club de lectura se convierta en un mundo de posibilidades a su alcance, sólo depende de usted, lector. ¡Aproveche la oportunidad! Va a encontrarlos en muchos lugares (pueblo, cabecera de comarca, provincia, comunidad autónoma...). Y con infinidad de características: presenciales, semi-presenciales, virtuales (a través de internet), con grabaciones de las presentaciones y puestas en común (tanto en directo como en diferido otros).

Ahora ya lo sabe: ¡¡No sea tímido!!... ¡Que no se diga que no lo intentó!...Y si la experiencia -cosa que nos resultaría extraña de pensar- no le pareciera positiva, siempre le quedará la opción de la rebeldía y la vuelta a la lectura en soledad».