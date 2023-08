El próximo día 10 de septiembre tendrá lugar en Mallén la XXXV edición de la tradicional CARRERA PEDESTRE LA JOYA. El Ayuntamiento de Mallén promueve este evento deportivo, que cuenta con la organización de la Asociación Deportiva Mallén y la empresa Fartleck Sport. La prueba se incluye en el calendario autonómico con la autorización de la Federación Aragonesa de Atletismo y está bajo el control técnico del comité territorial de jueces FAA de la provincia de Zaragoza.

La Joya, sin lugar a dudas, es uno de los acontecimientos más relevantes de las Fiestas del Cristo y como manda su tradición se celebra el segundo domingo de las fiestas patronales. Es una carrera donde se mezcla tradición con una prueba deportiva de alto nivel. La carrera la Joya de Mallén es un auténtico referente en el calendario deportivo aragonés.

El comienzo de la carrera tendrá lugar a las 10,30 de la mañana. El recorrido es un circuito urbano de 1550 m cada vuelta, realizando diferentes distancias según las categorías.

La prueba la forman 3 carreras, organizadas de la siguiente manera: 1º Carrera, a las 10:30h: Sub 12 y Sub 14 (1 vuelta, 1550 m), Sub 16 (2 vueltas, 3100 m). 2º Carrera, a las 11h: General femenino nacidas en 2008 y anteriores, Master A Fem de 35 a 44 años, Master B Fem de 45 a 54 años y Master C Mas. Y Fem. con más de 55 años, todos ellos con 4 vueltas (6200 m). 3º Carrera, a las 12h: General masculino nacidos en 2008 y anteriores, Master A Mas. de 35 a 44 años y Master B Mas. de 45 a 54 años cumplidos, con 6 vueltas (9300 m)

La inscripción es online hasta el jueves 7 de septiembre en www.carreralajoyamallen.com, no se admitirán inscripciones el mismo día y se traslada la salida a la Plaza de España. Pueden ver el reglamento y más información en la web de la carrera, www.carreralajoyamallen.com

Aunque los premios son en metálico, más de 4000 €, y trofeos para los tres primeros de cada categoría y tres primeros locales, el primer premio de las Generales masculina y femenina mantiene la esencia de la Joya a través de las medallas de oro que reciben los ganadores con la imagen del Cristo, como se realizaba en tiempos de la Reconquista, donde al que primero llegaba, se le entregaba la insignia de la Virgen, por cuya razón se conoce este acontecimiento tan tradicional por la corrida de la Joya, rebautizada y conocida ahora como Carrera de la Joya.