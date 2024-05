Novillas se convierte en cuna del rugby por unos días

En muchas ocasiones da la impresión de que los deportes minoritarios no tienen cabida y, más allá del fútbol, parece como si nada existiese. No obstante, la realidad es bien distinta y son muchos los jóvenes, niños y mayores que emplean su esfuerzo deportivo en otras disciplinas: tenis, kárate, baloncesto, running… y rugby. Así es rugby. Y es que, aunque de la impresión de que este deporte no cuenta con gran arraigo en estas latitudes, siendo más propio de países como Inglaterra, Nueva Zelanda o incluso Francia, lo cierto es que en España, y sobre todo en el ámbito estudiantil y universitario, este juego de equipo tiene gran aceptación por parte de los más jóvenes.

Prueba de ello es la multitudinaria congregación que por segundo año consecutivo tuvo lugar a finales de abril en Novillas. Al abrigo de un convenio de colaboración entre el Club Ibero de Zaragoza y el Ayuntamiento de Novillas, más de 250 deportistas se dieron cita en la localidad ribereña para celebrar este evento.

Javier Marquina, presidente del Ibero y organizador del evento señalaba su nerviosismo e ilusión la jornada previa. Y es que conseguir que 8 equipos masculinos y 7 femeninos procedentes de Aragón, Castilla León, Navarra y Cataluña pasasen una jornada tan maravillosa como la que pasaron en el pueblo, no es una empresa fácil, a pesar de que el presidente y su equipo la desarrollaron con gran acierto y resolución. El fin de semana empezó el viernes, con una actividad y talleres para los más pequeños, en la que los monitores del equipo zaragozano les enseñaron los secretos del deporte en el que el compañerismo y el afán de superación son las piezas clave.

Ya el día siguiente, a las 10 de la mañana empezarían los partidos que continuarían de manera ininterrumpida hasta las 8 de la tarde. Ni siquiera el recio chaparrón que a mediodía pasó sobre Novillas sería inconveniente para el desarrollo del evento. Y es que el chaparrón dio paso al sol y a una tarde en la que el buen ambiente, el deporte y la alegría serían las notas dominantes. Ya después de la entrega de premios, los deportistas y colaboradores disfrutarían de una parrillada, y entrada la noche, de una disco móvil para todos ellos y para todo el pueblo en el pabellón cultural.

El comportamiento de los visitantes fue ejemplar, ya que no solo se encargaron de la organización y del ambiente, si no que de manera voluntaria llevaron a cabo las labores de limpieza del entorno, dando la impresión al día siguiente de que nada hubiese ocurrido en el campo. Un gesto de 10 para un equipo excepcional. «Estamos muy contentos de albergar eventos de este tipo, y siempre vamos a estar abiertos a colaborar con empresas u organizaciones de todo tipo para fomentar el deporte y la cultura en el municipio. Ya lo hacemos desde hace tiempo con el CD Oliver en lo que a fútbol se refiere, así como con el CD Cortes. El centro de entrenamiento personal One for You también ha colaborado con nosotros en ese aspecto, con la organización de una jornada de patinaje hace poco, y el Ibero Club de Rugby ya es el equipo de la casa y son bienvenidos como unos vecinos más año tras año. Nunca terminaré de agradecerles a todos por la labor de difusión del deporte que hacen en Novillas», afirma Abel Vera, alcalde de Novillas.