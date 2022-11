La gala de los premios Agripina, celebrada en Sevilla el 17 de noviembre, reconoció los mejores trabajos de publicidad en diferentes categorías a trabajos de candidatos de todo España y Andorra. A cuatro de estas categorías optaba la campaña Huesca la Magia 2022 Branded Content, Social Media, Social Ads y Turismo. Además de ser finalista en estas cuatro categorías, la campaña contó con la participación en el premio global a mejor pieza y mejor campaña de 2022, uno de los dos galardones más importantes de la gala.

Y tres galardones son los que TuHuesca, recogió de la mano de Elisa Sancho, vicepresidenta de la Diputación provincial de Huesca, y consejera delegada de la sociedad de promoción, junto con Fernando Blasco, director gerente de TuHuesca, acompañados de Alicia Pac, Fernando López de Marketing Divertido; Estela Rasal de Nut Producciones; German Bueso, y Agustín Ramos, de The Hive; y Ana Lanuza, de TuHuesca.

Las categorías premiadas con el spot No vengas a Huesca han sido Social Ads, Turismo y a la mejor pieza y mejor campaña del año. Hasta cuatro spots han realizado. Huesca la Magia, mucho más cerca de ti, desarrollado con The Hive, y dirigido por German Bueso. Y uno titulado No vengas a Huesca, atrevido, innovador y transgresor spot, dirigido por Estela Rasal, desarrollado por la productora oscense Nut Producciones y protagonizado por el reconocido actor Juanjo Artero. También contó con las creatividades de la agencia de comunicación Numericco.

Con el hilo conductor del spot de No Vengas a Huesca y Huesca la Magia, mucho más cerca de ti, la agencia Marketing Divertido fue la encargada de viralizar la pieza y trabajar la campaña promocional de Huesca La Magia en los medios digitales.

Con el objetivo principal de atraer turistas a través de los medios digitales, solo durante los los 3 meses de verano de este año 2022, la campaña alcanzó la increíble cifra de más de 60 millones de impactos, y casi 18 millones de cuentas únicas. Respecto a los datos de la campaña de verano del 2021, se ha conseguido un aumento en más de un 60% en impresiones y un aumento en alcance de personas únicas de un 250% respecto al año 2021.

El 10% de este alcance es gracias a la publicidad en los medios digitales, y el 90% viene dado de forma orgánica, gracias al gran esfuerzo y un trabajado de contenido de calidad, tanto en la parte emocional, para impactar y retenerlo, como para preparar su viaje a la provincia de Huesca.

TuHuesca ha conseguido que actualmente la provincia de Huesca este en la cúspide de las promotoras de turismo a nivel nacional, tanto comparándolas con provincias como con las comunidades autónomas. Y es que, ninguna de estas promotoras a nivel nacional tiene un engagement superior al de Huesca La Magia. La marca Huesca La Magia está el primer puesto en engagement a nivel nacional en Facebook y tercero en Instagram frente a 62 promotoras de provincias y comunidades autónomas que tienen presencia en las redes sociales.

Además, si hablamos del número de seguidores frente al resto de las promotoras de turismo provinciales a nivel nacional, está el segundo en número de seguidores en Instagram y el tercero en Facebook. Y es la cuenta que más innova, siendo la primera con canal en TikTok y en Spotify.

Elisa Sancho, vicepresidenta de la Diputación de Huesca, y consejera delegada de la sociedad de promoción TuHuesca, comentó tras recoger los tres galardones Agripina: «Esto es un gran reconocimiento a un trabajo de TuHuesca y de las agencias que han colaborado con ella en la campaña. Obtener estos premios ha sido la ginda».

Fernando Blasco, director gerente de TuHuesca, señaló que «desde el primer momento consideramos el riesgo que tenía lanzar un spot tan innovador y controvertido como, pero el que no arriesga no gana. Estamos muy agradecidos al trabajo y esfuerzo de todos los que han colaborado con TuHuesca para materializar este éxito».