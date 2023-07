El festival Pirineos Sur congregó en su primer fin de semana a más de 10.000 personas con las actuaciones de Bomba Estéreo y Muerdo, el viernes; de La Santa Cecilia y Rubén Blades, el sábado; y La Pegatina y la banda holandesa Chef’Special, el domingo.

La banda catalana La Pegatina ya había actuado en dos ocasiones en el embalse pirenaico de Lanuza, donde esta vez ofreció un repertorio de más de dos horas que llenó el anfiteatro con más de 3.000 personas, según informó la organización del festival. La verbena se cerró con las canciones Mari Carmen y Lloverá lloveré, que desataron la locura e hicieron que decenas de personas se lanzasen a las aguas del pantano. A esta actuación le siguió el grupo Chef’Special, con canciones como Try again, In your arms o Wildfire.

Pirineos Sur inició la jornada inaugural de su 30 aniversario con su primer sold out plantándole cara a la lluvia. El año pasado ya cosechó cifras de récord cerrando la edición con más de 45.000 espectadores y colgando en cuatro ocasiones el cartel de completo. Bomba Estéreo y Muerdo certificaron que el festival está más vivo que nunca y se mantiene como una de las citas más importantes de Aragón.

Buena muestra fue el concierto de Bomba Estéreo. Ya actuaron en 2012, pero en esta ocasión regresaron como unas estrellas completamente asentadas en la música actual, acaparando público de diversas edades y gustos musicales. En su momento, su apuesta por la mezcla de reggaeton y electrónica aún estaba lejos de coronar las listas de ventas, pero diez años más tarde, algunos de sus temas son ya clásicos del nuevo pop.

Arrancaron con dos temas de aquel lejano Elegancia Tropical, publicado el mismo año de su última actuación en Lanuza. Aderezados con una resultones e hipnóticos juegos de luces funcionaron a la perfección para dar salida a un concierto que fue de más a más. Entre cambios de vestuario e imaginativos nuevos juegos visuales, el público no tardó en entrar en calor y no le costó abrazarse a los irresistibles hits que son Somos do’, Me duele y To my love.

Con el show ya completamente engrasado y un anfiteatro entregado, regalaron un apoteósico final con Fuego (la canción que más veces ha sonado en las sesiones de DJ de Pirineos Sur), Fiesta, Soy yo y Ojitos lindos (su exitosa colaboración con Bad Bunny).

La primera noche del aniversario comenzó con otra celebración, la de los diez años de carrera de Muerdo. Pascual Cantero actuó por primera vez en Pirineos Sur con la gira Y cambia todo, con la que está haciendo un repaso a las canciones que le han posicionado como uno de los cantantes con más proyección de la música latina. Una sentida Aguacero y Lejos de la ciudad llegaron para el ecuador del recital y supusieron quizá los momentos más relajados, pero encarando la recta final apostó por los ritmos más ska, más bailables para gozo de sus fans.

SEGUNDO FIN DE SEMANA

El sábado 8 de julio llegó por primera vez a Pirineos Sur La Santa Cecilia, cargados con sus ritmos panamericanos de influencia y herencia mexicana. Y después fue el turno de Rubén Blades, que regresó al escenario flotante de Lanuza por cuarta vez. El cantante y compositor panameño era uno de los grandes nombres que se encuentran en el cartel de Pirineos Sur de esta edición. Además, Dj Lord Sassafras ofreció una de sus reconocidas sesiones después de los conciertos.

Por otra parte, los amantes del teatro, disfrutaron de la sesión del ciclo Teatro Sobre Ruedas, con la obra Mujer Inconveniente. Asimismo, la presencia de la Huesca Big Band en el Escenario Sallent fue muy aplaudida y la sesión Go Out Brothers, cerrará la programación teatral del fin de semana.