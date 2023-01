Andrea Palazón: El tenis en la sangre

El tenis es un deporte en el que el sacrificio, la concentración y la sangre fría son claves si quieres vencer a tu rival. Todavía mayor es la exigencia cuando juegas contra las mejores jugadoras a nivel nacional e incluso internacional. Andrea Palazón, tenista aragonesa, conoce de sobras lo que es competir a la máxima intensidad desde que era solo una niña. A sus 18 años, la aragonesa ya sabe lo que es coronarse como campeona de Aragón desde que era una alevín, alzándose también en cadete y junior hasta coronarse en la categoría absoluta. «Estoy de pretemporada y me encuentro con muchas ganas de competir. Estoy entrenando y haciendo mucho físico. Tengo mucha ilusión por jugar torneos profesionales, pues no he competido en muchos ITFs de 15.000 o 20.000. Actualmente juego en el Real Zaragoza Club de Tenis, pero también practico en el Club David Lloyd de Barcelona usualmente», explica la tenista.

Y es que Andrea lleva el tenis en la sangre. «Mi familia es todo tenis. Tanto por parte de mi padre y de mi madre. Mi padre, Miguel Ángel Palazón, es el presidente de la Federación Aragonesa de Tenis, pero es que hasta mi bisabuela y mi abuelo también jugaban. Lo llevo totalmente en la sangre. Siempre dicen que hasta que mi bisabuela no jugara con sus bisnietos ella ‘no se iba a retirar’. A los 94 años jugó una vez con nosotros, le ganamos y ya colgó la raqueta», recuerda Palazón con cariño.

Por otro lado, el último torneo que se llevó la aragonesa fue el X Open Ciutat de Benicàssim, enmarcado en las IBP Series 1000. No obstante, Palazón no supo hasta el último momento si acudiría. «Estuvimos dudando si ir o no porque esa misma semana se jugaba otro torneo del mismo circuito en Sevilla. Contactó conmigo el juez árbitro de allí y me comentaron que les hacía mucha ilusión que una jugadora de mi ranking asistiera, pues creo que estaba la 47 a nivel nacional», matiza la tenista, que incide en que «siempre he jugado muy bien en Castellón y en Benicassim. No conocía este club, pero no nos equivocamos con la decisión, ya que el ambiente era increíble y me sentí muy acogida».

La campeona aragonesa

Ser campeona de Aragón durante prácticamente toda tu vida deportiva es un logro mayúsculo. De todos los trofeos aragoneses conquistados, la tenista enmarca como su mejor recuerdo su triunfo en alevín y en absoluto. «Cuando eres pequeño te hace mucha ilusión ganar. Vencer en alevín fue especial porque era la primera vez que me clasificaba a un Campeonato de España. También me hizo mucha ilusión el Campeonato de Aragón absoluto en 2020. Tenía 16 años y era después de la pandemia, cuando me encontraba con muchas ganas de volver a competir estar parada», admite.

Posicionarse en un buen ranking IPF y llegar al WTA, es un paso nuevo para Andrea, que recien comienza su carrera internacional. La aragonesa es desde el 23 de enero la 1.580 en individual ITF y registró su mejor puesto el 31 de octubre (1.469). «Hay dos rankings, el ITF y el WTA. Todos los que empezamos arrancamos en el ITF. Cuando logras buenos resultados en los 15.000 y 20.000 pasas a conseguir WTA. Es mi objetivo. También en febrero se celebran bastantes 15.000 en Manacor, será duro porque al ser en la Rafa Nadal Academy habrá mucho nivel, pero iremos con todo», acaba.