Julia Tazueco, desde pequeña en lo alto

La pasión por un deporte es algo que te obliga a dedicarte en cuerpo y alma a ello. Julia Tazueco lleva 15 temporadas jugando en División de Honor femenina en la Escuela de Waterpolo Zaragoza (EWZ) con la que debutó a los 12 años, siendo todavía una niña y dejando entrever un futuro prometedor que hoy en día es una realidad. "No sé cuántos partidos llevaré, hace poco salió que superé los 200 y ahora llevaré unos 220", señala Tazueco, que también batió los 350 goles totales, aunque reconoce que su juego "no es que se base en anotar, pero no se me da mal. Tengo facilidad para ello".

Y es que la zaragozana, de 26 años, nunca se imaginó que acabaría siendo el principal emblema de la EWZ. "Desde los tres años llevaba haciendo cursos de natación. Es cierto que mi hermano hacía waterpolo y me cansaba de esperarle a que acabaran los entrenamientos. Un día pensé en probarlo y me quedé. Uno de los años que estuve haciendo cursillos, Fran Orizo fue mi técnico y me pinchó un poco para que probase", constata.

No obstante, el sueño no se quedó ahí. Con tan solo 12 años, la zaragozana entró al primer equipo de la EWZ y jugó en División de Honor femenina. "Lo que es empezar a jugar partidos tardé un poco más. Me dieron la oportunidad de debutar en uno de los últimos choques de la Liga. Con el tiempo fui yendo a entrenamientos y con los años fui entrando en algunos partidos. No en todos, porque había mucho nivel, pero sí en algunos", reconoce.

De todas formas, la vida pasa rápida y, actualmente, el escenario es totalmente distinto. Tazueco es la capitana y la mayor referente del equipo tras 15 temporadas. "Llevo como capitana tres años, desde que lo dejó Patricia Genzor. A las jóvenes intentamos ayudarles, corregirles, que se sientan cómodas y que pierdan los nervios antes de los partidos". Asimismo, la jugadora no limita toda su carrera a la EWZ, sino que también fue convocada en varias ocasiones con la selección española para dos Europeos en juvenil y junior, y un Mundial juvenil. "Fue muy duro el proceso de entrenamiento. Te pegas todo el verano entrenando alrededor de 7 horas todos los días. Estar en la lista de las preseleccionadas fue un mérito y ya entrar en la definitiva y jugar dos Europeos y un Mundial fue un orgullo", matiza la zaragozana.

Falta de instalaciones

Uno de los aspectos que pide mejorar la capitana es tener unas instalaciones propias para el club. "Desde que cerraron el Parque Deportivo Ebro, hay días que entrenamos en Bomberos y días en el Alberto Maestro. Estaría muy bien tener unas instalaciones propias o que hicieran una piscina con las medidas reglamentarias, porque no podemos jugar partidos en el Alberto Maestro".

La EWZ no está logrando cosechar una gran temporada y ocupa la última posición. Tazueco confía "en remontar el vuelo. Lo bueno de esta Liga es que del sexto al duodécimo puede ganar cualquiera. Este año, el que vence se lleva 2 puntos, el que pierde 1 punto y si empatas te la juegas a penaltis, donde no hemos ganado y no hemos tenido suerte".