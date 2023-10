Claudia Ferrer lleva el tenis en la sangre. La pasión le viene de su madre, Sonia, a la que también le encanta este deporte. A Claudia, el flechazo le llegó a los 8 años, cuando no paraba de jugar con su hermano Daniel durante las vacaciones en Escarrilla. Fue el comienzo de una historia de amor entre la aragonesa y un deporte que adora. «Cuando cogí la raqueta supe que el tenis y yo estaríamos juntos mucho tiempo», recuerda Claudia, la mayor de tres hermanos (Daniel tiene 16 años y Paula 13) que también crecen con una raqueta en la mano.

Así que a sus padres no les quedó otra que apuntar a sus hijos a un club pequeño de Zaragoza, el Metropolitan Paraíso, que, con sus cuatro pistas de tenis, fue testigo del nacimiento de una estrella al que su entrenador Pedro Motilva cogió de la mano para no soltarla hasta los 14 años. «Es una persona muy importante para mí. Vio que se me daba bien y les comentó a mis padres que valía la pena entrenar más y mejor. Y hasta aquí», rememora la aragonesa.

Desde entonces, el trabajo duro y el sacrificio han presidido la vida y la carrera deportiva de Claudia. Su progresión fue tan rápida que su padre no tardó en buscar una academia en la que pudiera seguir avanzando. Encontró su sitio en Platja D’Aro (Gerona), en la academia Magistertennis, dirigida por el extenista y excapitán de la Copa Davis Javier Duarte. «Vine a probar una semana, me gustó, les gusté y me quedé», subraya la aragonesa, que, a los 16 años, dejaba su casa y su familia para apostar fuerte por el tenis. «Vivo con una familia cuyo hijo entrena conmigo. Me fui sola y es muy difícil porque veo muy poco a mi gente y viajo mucho por los torneos. Se me hace bastante duro, pero la verdad es que me tratan fenomenal y les estoy muy agradecida». Cursa 2º de Bachillerato en la rama de Humanidades, pero en la modalidad online «para poder entrenar más horas».

Pero el sacrificio vale la pena. Su extenso currículo plagado de éxitos y torneos está presidido por la reciente consecución, en el Club Tennis Reus Monterols, del Campeonato de España en su primer año júnior, sin duda, su conquista más relevante. «Estoy muy contenta porque hay mucho trabajo detrás y son muchos meses de esfuerzo y sacrificio. Recuerdo la gran alegría que sentí cuando gané la final después de remontar un partido largo de tres sets», valora la aragonesa, a la que la gesta le ha abierto las puertas de las finales de la Billie Jean King Cup, para las que ha sido convocada junto a Paula Badosa, Sara Sorribes, Rebeka Masarova, Cristina Bucsa y Marina Bassols. Casi nada.

Ahora son Duarte y Ferrán Ventura los que la llevan de la mano hacia un sueño que cada vez está más cerca. «Quiero estar en el top-100 de la WTA y me veo con posibilidades de estar ahí», asegura Claudia, que recientemente disputó el torneo Eva Bes ITF 25.000 con el patrocinio de la empresa aragonesa Global Tenis, dedicada al apoyo del tenis femenino.

«Rafa Nadal es un ejemplo de esfuerzo y lucha constante. Me encanta»

Claudia tiene un referente claro. «Rafa Nadal es un ejemplo de esfuerzo y lucha constante. Me encanta», valora la zaragozana, que tiene claro que el factor mental es esencial. «El tenis supone mucho desgaste a nivel psicológico y te exige dar el máximo cada día». Pero está dispuesta a seguir dando pasos de gigante y superando desafíos y retos. Su plan incluye mezclar torneos júnior con absolutos para ir «metiéndome poco a poco en el circuito profesional». De hecho, durante la temporada empezará a competir en torneos WTA en busca de sus primeros puntos y aspirar a eventos de mayor nivel, como Roland Garros o Wimbledon júnior, sus principales objetivos de cara a 2024.

Porque su apuesta es más firme que nunca. «Tengo claro que me encanta este deporte y quiero dedicarme a ello, y eso implica sacrificar cosas», asevera. De momento, ya está entre las 40 primeras del ránking absoluto.

Su rutina comienza alrededor de las 7 de la mañana. Tras el desayuno, a las 9 comienza su contacto con la raqueta durante dos horas, a las que añade una hora y 45 minutos de físico. Los días con doble sesión come en el club y, tras un breve descanso, vuelve a entrenar de 15 a 17.30 horas y el sábado se ejercita de 9 a 11. «Agradezco mucho a mi familia el esfuerzo y el sacrificio que conlleva esto para ellos», destaca.