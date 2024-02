Ana Tainta camina con paso firme y seguro por el mundo del baloncesto. Poco a poco, quemando todas las etapas, desde el minibasket hasta el profesionalismo. Casi todo lo ha hecho en el Stadium Casablanca, donde comenzó a jugar con siete años, pero también cuenta en su haber con un año de experiencia en la NCAA estadounidense, tres en la Liga Femenina 2 y, este curso, en la Liga Challenge, la segunda categoría nacional. Hasta aquí ha llegado con el Azul Marino Mallorca Palma, donde lleva dos temporadas.

Con 23 años confiesa que no piensa en el futuro y que solo disfruta del presente, nada menos que en Mallorca. «Mallorca es un paraíso. Aparte de lo que todo el mundo conoce, la gente te trata genial y estoy muy a gusto en el equipo. Siendo de Zaragoza de toda la vida, ver el mar todos los días es una locura. No soy mucho de pensar en el futuro, ahora estoy bien, a gusto, con 23 años viviendo en Mallorca esta experiencia, estoy muy contenta. A partir de aquí, lo que vaya viniendo. No suelo pensarlo mucho, ahora estoy pensando en este fin de semana, lo demás ya se verá. De momento estoy bien, ni corriendo ni nada, quemando todas las etapas», dice la aragonesa.

Es su segundo curso en Palma, donde puso rumbo junto al que fue su entrenador en el Stadium Casablanca, Dani Rubio. «El año que termino en Zaragoza me pienso un poco si moverme o no por la carrera, porque me quedaba un año, y me salió la oportunidad del San José y me vine», recuerda. Ahora está allí también otra aragonesa con pasado en el Casablanca, Bea Royo. Sí, estamos Bea y yo, y Dani también. Haciendo fuerza maña», señala. Hay una jugadora más con pasado en el Mann Filter, Gaby Ocete.

Es su estreno en la Liga Challenge después de tres temporadas en la Liga Femenina 2, dos con el Anagan Stadium Casablanca vinculado al Basket Zaragoza y uno con el Azul Marino, con el que logró el ascenso al segundo escalón del baloncesto español. La alero promedia 6,8 puntos, 4,4 rebotes, 2,4 asistencias y 8,9 de valoración en 26.55 minutos de juego. Las diferencias son notables. «Para empezar, se pueden ganar y perder todos los partidos, no hemos tenido ningún partido fácil. Hasta que no veo que vamos diez arriba a 30 segundos del final no me lo creo. Hay mucha diferencia con los equipos, se nota», dice Ana Tainta.

Con ambición

Siendo el año del debut, el objetivo es la permanencia, pero no renuncian a nada. «Sí, claro, si se te presenta una buena segunda vuelta y puedes plantarte en puestos de playoff y lucharlo, pues será bien recibido, pero estamos satisfechas siendo el primer año. Si se puede, se puede, nosotras a tope, pero sabemos que es muy complicado», explica la jugadora aragonesa.

Tainta ya está acostumbrada a esos saltos. Lo dio también cuando decidió irse a Estados Unidos, a la Universidad de Portland, y convertirse en una vikinga para disputar la NCAA. «En la universidad que estuve, estuve muy a gusto. La Liga es realmente muy diferente a todo lo que he jugado. Además ganamos lo que es la conferencia y estuve muy bien», señala. Allí vivió otro mundo, más profesionalizado, con entrenamientos diarios y cuerpos técnicos mucho más amplios para preparar una competición que cuenta con un gran seguimiento y que desemboca en el march madness que la aragonesa también disfrutó.

Además, le sirvió para aprender inglés. «Los estudios los empecé a la vuelta, allí aprendí inglés. No pasé un examen y no pude entrar a la universidad e hice las clases como si fuera un examen. Los estudios los comencé al año siguiente. Pero el inglés ahora me viene genial porque en el equipo si no con alguna no podría ni hablar». Ana estudia Administración y Dirección de Empresas (ADE) en Zaragoza. «Voy y vengo a los exámenes y cuando termina la Liga me voy a Zaragoza a hacer los exámenes», indica. Y mientras, Ana Tainta prosigue con su camino, paso a paso, quemando todas las etapas y disfrutando del proceso.