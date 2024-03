Ana Meneses: una jueza única

En España solo hay 13 árbitros de snooker y la primera, la que ha formado a los otros doce, es la aragonesa Ana Meneses. «Empecé porque mi marido es billarista, jugaba mucho a tres bandas, fue campeón de Aragón varias veces, y jugaba también al pool, que es el típico billar americano de bares. A mí me gustaba mucho el billar pero luego empecé a ver snooker y es la clase de billar que más me gusta. Me fui aficionando y me dio por el tema de arbitraje porque realmente en España no había árbitros. Me saqué un título nacional pero era genérico y me especialicé en snooker», relata Meneses.

Ha sido también la primera mujer en arbitrar una final del Campeonato de España, junto con el valenciano Antonio Pinto, «porque puede durar siete u ocho horas» y es un trabajo complejo. «En carambolas o pool son unas reglas más básicas y hay un árbitro en competición pero está para colocar bolas y poco más. El snooker tiene mogollón de reglas, es más complejo porque la mesa es prácticamente el doble de grande y las bolas son más pequeñas, así como las troneras, así que es mucho más difícil y tiene muchas reglas. El árbitro es mucho más intervencionista que en otras modalidades», explica la aragonesa.

Las reglas son muchas. «Son 15 bolas rojas que valen un punto y 6 de otros colores que tienen diferente puntuación. El turno del jugador es meter roja-color-roja-color, te tienes que fijar que el jugador si va a rojas que toque rojas y no una bola de otro color, que en vez de tirar con el taco arrastre… son muchas reglas», avanza.

El snooker está viviendo un auge en toda España, también en Aragón, propiciado por las retransmisiones de Eurosport. «Después del tenis y del ciclismo es el tercer deporte más visto de l cadena. Es muy curioso porque gente que no ha cogido un taco en su vida hablan con ellos y te comentan el snooker. Hay un boom en España de gente que se está federando, apuntando a una Liga privada. A nosotros rara es la semana que no nos llama alguien para venir a jugar», indica.

Un auge que ha provocado que la federación española promocione más esta modalidad o que el club Free Ball, al que pertenece Ana Meneses, esté de mudanza. «Teníamos un club en el centro con dos mesas y ahora nos estamos trasladando a San José, a la calle García Lorca, y vamos a poner cinco mesas de snooker y una de pool. Vamos a ser el club más grande de España», explica. Esas cinco mesas serán todas las que haya en Zaragoza, con las que esperan ampliar el número de socios (ahora son 20) y añadir también abonados, además de abrirse a cualquiera que quiera probar.

Es muy extraño que un árbitro, más aún si es mujer, no haya tenido nunca ningún problema, pero en el billar eso no pasa. «Es un juego súper caballeroso, aquí el jugador no intenta engañar al árbitro, es todo lo contrario, son súper nobles, si se dan cuenta de una falta se la cantan y no hacerlo está muy mal visto. Son muy respetuosos con el árbitro, aquí no se encaran, el respeto es máximo. Es una maravilla».