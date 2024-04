Diez años sobre ruedas

Esta historia nació por casualidad, debido a la curiosidad de Eva Quero en una actividad extraescolar que había introducido su colegio, El Pilar Maristas. En segundo de Primaria, con tan solo 9 años, comenzó a probar este deporte que tantas alegrías le ha dado una década después: "Cuando iba a segundo de Primaria salió una nueva extraescolar en el cole, que era patinaje Freestyle. Había probado muchos deportes, pero ninguno me había gustado mucho. Mi madre me preguntó si me apetecía probarlo y empecé hacerlo", explica. Como en todo, Eva empezó poco a poco y conforme iba teniendo un mejor nivel fue dedicando más parte de su vida al patinaje Freestyle: "Al principio solo iba tres días a la semana, pero poco a poco empecé a tomármelo más en serio. Te podías apuntar a la segunda hora, más enfocada a competir. Empecé con una entrenadora, Julia, durante los primeros años, y luego con Adrián empecé a ir todos los días que entrenaba porque es el que preparaba más para competir", afirma.

Pero, ¿en qué consiste exactamente este deporte? Ella lo explica: "En Freestyle es un patín en línea de cuatro ruedas y dentro hay diferentes categorías que son Salto, Derrapes, Speed, Classic, Classic por parejas y Battle. En Classic por parejas, que lo hice durante muchos años, tienes filas de conos de 120 centímetros, 80 y 50, y tienes que poner una canción para hacer una coreografía haciendo trucos sincronizándote con tu pareja", explica Eva.

Pero en la categoría que consiguió el oro en el Europeo fue Battle: "Son tres rondas de 30 segundos y en cada ronda tienes que aguantar todo el tiempo posible a una rueda haciendo trucos", cuenta la patinadora aragonesa. Esto lo consiguió con la selección española, y el simple hecho de tener la oportunidad de representar a tu país, ya llenó de orgullo a Eva Quero. Aunque su primera llamada fue interrumpida por la pandemia: "La primera vez que fui preseleccionada fue el año del covid, y no se pudo hacer nada. Ya el siguiente año me seleccionaron para el Campeonato de Europa. Esa primera vez no se llegó a hacer la selección por la pandemia", declara la aragonesa.

Gracias a este gran logro, Eva estará presente en la Gala del Deporte que se celebra el próximo día 24 de abril: "Me enteré gracias a mi padre que me lo comentó. Estoy contenta, pero no tengo ni idea qué es lo que me espera allí", afirma.

Este año, la patinadora aragonesa se ha volcado con sus estudios de Medicina y ha tenido que bajar el ritmo de sus entrenamientos: "Hasta finales del año pasado entrenaba tres horas patinaje lunes, miércoles, sábado y domingo. Luego aparte iba al gimnasio cinco días a la semana", explica. Además, los exámenes no le permiten competir en los torneos que tiene en junio y julio: "El año pasado no me coincidió tanto, pero no pude ir a algunas competiciones", cuenta.

En este momento, el objetivo de Eva es ser capaz de compaginar su deporte con los estudios de una manera sana para evitar quemarse: "Este año no competiré porque son en junio y julio por exámenes. Lo que quiero es seguir disfrutando del patinaje, porque cuando intentas compaginar tantas cosas te puedes quemar, y yo no quería eso", concluye.