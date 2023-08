Era una de las grandes favoritas, subcampeona olímpica, subcampeona europea, medallista en los dos últimos mundiales y una nómina de lijo con estrellas de la NBA. También uno de los equipos con menos presión en este campeonato, clasificada de oficio para la cita del próximo verano, los Juegos Olímpicos de París 2024 por ser el anfitrión. Así que la eliminación en primera ronda del Mundial de Filipinas, Japón e Indonesia, supone un fracaso con mayúsculas para Francia seguramente el mayor de su historia, un auténtico terremoto de imprevisibles consecuencias.

“Es la mayor decepción que he vivido jugando con la selección”, admitió Nico Batum, el alero de 34 años de los Clippers, uno de los referentes del baloncesto francés, a quien el seleccionador Vincent Collet recuperó para esta cita junto a Nando de Colo, actual jugador del Asvel .

“Hemos tenido derrotas duras en nuestra historia, pero esta de lejos es la peor. Cuando pierdes en cuartos o semis, puedes decir que has competido, pero no si no superar la primera ronda”, admitió en tono crítico. “Es muy duro realmente tener que dejar el torneo así”, reconoció Evan Fournier.

En medio de la locura por la clasificación de Letonia, calificada como la “mayor victoria en la historia del baloncesto letón” por David Bertans, jugador de los Oklahoma City Thunder, con 4.000 enfervorecidos aficionados haciendo pasillo a su selección cuando abandonaron el Indonesia Arena, todo era amargura en Francia.

Batum se erigió en portavoz crítico del dolor que se vivía en el vestuario francés y cargó contra todos, especialmente contra los políticos y la Federación de no permitir a Thomas Heurtel de jugar en la selección por jugar en Rusia (en el Zenit San Petersburgo de Xavi Pascual) tras la invasión de Ucrania. “Todo el mundo tiene que cuestionarse por lo que ha sucedido: entrenadores, jugadores, federación, todo el mundo”, aseguró.

La joie des Lettons et la déception des Bleus après la défaite de la France synonyme d'élimination dès le premier tour.



📷 Reuters pic.twitter.com/vlNLTbxIX9 — L'ÉQUIPE (@lequipe) 27 de agosto de 2023

El jugador de los Clippers también se refirió a la ausencia de Victor Wenbanyama, el nuevo jugador de los Spurs, de 19 años y 2,24, número uno del último ‘draft’. “Estamos perdiendo algunos jugadores así como así, estamos perdiendo jugadores de baloncesto por culpa de la política… por qué no está claro a mí. Todos deberíamos estar comprometidos con el éxito de la selección nacional. Realmente no me importa la política mundial, quiero que Francia tenga la mejor representación posible”, señaló Batum, que fue muy contundente: “Ahora tengo miedo de volver a casa. Es la primera vez que me avergüenzo de llegar esta camiseta, porque mucha gente creía en nosotros”.

Collet, en la diana

Las críticas también señalan al seleccionador francés Vincent Collet, cuya etapa está marcada por algunos logros (el más notable la plata olímpica en Tokio) pero también por algunas derrotas que lo han dejado bajo sospecha, como la del año pasado en el Eurobasket en la final ante España o la del Mundial del 2019 frente a Argentina después de lograr tumbar a Estados unidos. En este Mundial sorprendía con una lista en la que existían seis cambios respecto al Europeo del pasado año y en la que los roles no estaban definidos.

"Cuano perdimos a De Colo, perdimos nuestro momentum”, intentó justificar Collet tras el partido. “"Dominamos la mayor parte del tiempo, pero hicimos algunas faltas tontas y concedimos muchos rebotes ofensivos. No tuvimos la química y la energía de otros torneos”.

“La defensa es una de nuestras señas de identidad, somos siempre uno de los mejores equipos defensivos de los campeonatos, pero en este no ha sido así”, explicó Rudy Gobert, estrella de los Timberwolves. “Que tuviéramos una exigencia tan alta, nos ha hecho olvidar nuestro fuerte: jugar juntos y duros e impactar. Al final, en cada partido, hemos sido el menos duro”.