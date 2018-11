Aragón busca unidad para presionar a Endesa contra cierre de central Andorra

El Gobierno de Aragón busca “in extremis” un acuerdo de los siete partidos de las Cortes para trasladar mañana a Endesa, que presenta su plan estratégico, un mensaje unánime de apoyo a la central térmica de Andorra.

Esa es la postura que la consejera de Economía, Marta Gastón, ha reclamado hoy a los grupos parlamentarios ante la presentación de ese plan estratégico por parte de la compañía con el previsible cierre de la térmica, dado que aún no ha presentado la solicitud formalmente.

En declaraciones a los medios tras la reunión que ha mantenido con los portavoces en las Cortes, Gastón ha insistido en pedir esa unidad, más allá del debate político, para trasladar a Endesa el rechazo conjunto a su decisión “unilateral”, teniendo en cuenta además que de momento carece de todo compromiso en la implicación del futuro de las cuencas mineras.

El objetivo, ha remarcado, es intentar que Endesa alargue la vida de la central más allá del cierre previsto en junio de 2020, limitando su funcionamiento a 1.500 horas al año, lo que no conllevaría la necesidad de acometer inversiones, o eliminando el céntimo verde, lo que podría posponerlo a 2030 y contar así con una alternativa "real".

Estas vías, que según Gastón están siendo exploradas por la ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, posibilitaría que pueda haber una “transición justa”, con la búsqueda de alternativas económicas.

Porque para Gastón, hay que ser conscientes de que si esas alternativas no se han conseguido en casi 30 años, es “dificilísimo” que en un periodo de tiempo breve “sea una realidad”.

En este contexto, Gastón se ha reunido con los portavoces parlamentarios, para pedirles un acuerdo unánime de apoyo a la térmica y sus trabajadores, un texto en el que seguirán trabajando mañana dado que no todos están de acuerdo en su contenido.

En ese sentido, la portavoz del PP, Mar Vaquero, ha hecho hincapié en que cualquier mensaje que se quiera lanzar ha de plantear la posibilidad de alargar la vida de la central e incluir la voluntad de llevar a cabo un proceso de transición energética “ordenado” ante un cierre que ha acelerado la empresa por el modelo energético del Gobierno central, ligado a la “descarbonización”.

Maru Díaz, de Podemos, ha tachado de “vergonzoso” que Endesa pretenda irse del territorio sin invertir para que haya una transición justa, pero ve complicado un texto unánime si no se señala a la empresa “como corresponde, no con medias tintas” y si no se admiten las responsabilidades, porque los sucesivos gobiernos no han previsto “un plan B” para la zona.

Arturo Aliaga, del PAR, ha asegurado que su partido no romperá la unanimidad, pero que la “reunión de reuniones” que se tiene que producir, y no ha sido así, es la los gobiernos de España y Aragón con Endesa para que la térmica pueda funcionar unos años más, con un marco regulatorio ordenado.

Susana Gaspar, de Ciudadanos, también ha defendido una transición justa y viable y ha tendido la mano para convertir en realidad un plan de reindustrialización, pero ha incidido en que su grupo apoyará un texto unánime siempre que aluda a la mala gestión de los gobiernos respecto a la central y a las necesarias alternativas económicas.

Javier Sada, del PSOE, también ha reclamado a los grupos que abandonen posiciones partidistas en pos de la unidad ante un asunto de tal importancia, porque el objetivo es mandar “un mensaje directo a Endesa”, para que paralice el cierre y se implique en el desarrollo de la comarca, y para mostrar que todos están “tirando del mismo carro”.

Gregorio Briz, de CHA, ha coincido en pedir a los grupos que dejen de lado los réditos electorales, porque lo que no se puede permitir a Endesa es que amenace a los gobiernos con cierres y “codicie solamente el beneficio”, sin responsabilidad corporativa social.

Patricia Luquin, de IU, ha reivindicado presionar a Endesa, una empresa privatizada que ha decidido cerrar de forma unilateral y que lo único que mira son los beneficios, y ha remarcado que un texto unánime es importante, pero más aún la búsqueda de una alternativa para las cuencas mineras.