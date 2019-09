La ciencia como base

Probetas, microscopios, pipetas, innovación, desarrollo y mucha ciencia es de lo que disfrutaron ayer las más de cien personas que se acercaron al edificio de Caixa Fórum en Zaragoza para participar en las actividades que había organizado el Instituto Agroalimentario de Aragón (IA2). Este centro de investigación de la Universidad de Zaragoza, junto con el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA), acercaron a los más pequeños durante toda la tarde diferentes talleres con un objetivo claro: enseñar de manera sencilla y acercar la ciencia y la tecnología a los niños y no tan niños.

Desde el Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea, Alberto Pérez enseñaba la luminiscencia de determinados productos o la diferencia entre parejas de moléculas a los curiosos que empezaban el recorrido por los diferentes puestos. Mientras los niños se agolpaban ante un pequeño huerto en el que plantaban sus propios tomates o intentaban adivinar qué semilla y qué nombre científico correspondía a las distintas frutas y verduras.

Begoña Santo Domingo, física, docente de matemáticas y madre, hizo hincapié en la importancia que tiene el «inculcar a los pequeños que estudien en un futuro una carrera científica» debido a la falta de personal que hay actualmente y porque es un tema «olvidado» en comparación con otras carreras.

Mientras los niños se peleaban con los guantes de látex intentando ponerlos correctamente, María Jesús Serrano, investigadora del IA2, los guiaba para enseñarles a detectar la presencia de residuos de antibióticos en animales vivos «para evitar que puedan pasar a la cadena alimentaría o llegar incluso al matadero», explicó. Al enfrentar el test a la muestra biológica (sangre u orina), si contenía antibiótico, el microorganismo que había en el test no podía crecer pero si no lo había, sí que podía hacerlo y se podía apreciar un cambio de color. «Queremos conseguir que los niños vean que se está investigando y que a las universidades no solo se va a estudiar una carrera sino que también trabajamos por mejorar la calidad de vida del ciudadano», contó Serrano.