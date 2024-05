Alejandro Gállego, mir de Familia en Zaragoza: "Yo me veo en un pueblecito con mis señores mayores"

«Yo me veo en un pueblecito con mis señores mayores. Me encanta". Así lo afirma Alejandro Gallego, un madrileño que comienza este mes su formación sanitaria en Zaragoza, en la especialidad de Medicina de Familia y Comunitaria. Esta mañana se ha celebrado el acto de bienvenida de todos los residentes del Miguel Servet. En Aragón se ofertaban 363 plazas y 17 quedaron vacantes, todas ellas en esa especialidad.

Sin embargo, los mir que esta mañana se acercaban hasta el hospital estaban "encantados" con su elección. Alejandro estudió en Zaragoza y eligió esta especialidad por "la posibilidad de seguir al paciente desde que le conoces hasta el final de su vida. Eso es lo más bonito, el poder conocerle de tú a tú, no solo recetar fármacos, sino influir en sus hábitos de vida", señalaba. Estudió en la capital aragonesa porque no le dio la nota para hacerlo en Madrid, y "conocía gente" y aquí se queda, de momento. Se ve trabajando en un pueblo pequeño en un futuro, de "Aragón, Asturias o Galicia" y si tuviera que elegir: "Me encanta el Pirineo, un Biescas o algo así", afirma.

Preguntado por qué no tiene mucho tirón la disciplina, asegura que porque "es desconocida" y además, "está sobrecargada por mucho trabajo, sobre todo después de la pandemia", afirma, para añadir después que "el trabajo siempre recae en el médico". Sin embargo, no cree que sea de los pocos que apuesta por la medicina rural, ya que cree que "las nuevas remesas de médicos estamos con muchas ganas de lo rural. Está habiendo un reflote".

También opinan de forma similar Félix Úbeda y Diego Perero, también residentes de primer año de Medicina de Familia. Todos elegirán centro de salud el próximo 10 de mayo, de momento, los están visitando.

Diego y Félix, esta mañana, en el Miguel Servet. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Úbeda es zaragozano y eligió la especialidad porque ofrece una "atención integral", además ya ha hecho rotaciones y es "donde más agusto he estado". A él también le gusta el medio rural y no descarta "ir unos años ahí y después a ver dónde me lleva la vida". En el caso de Diego, viene de República Dominicana y allí estudió el grado de Medicina. Ha elegido Zaragoza para la formación especializada "por motivos de familia. Me gusta la ciudad, es bastante cómoda y la gente amable".

También él eligió Familia porque le gusta "la medicina en su globalidad", aunque en su caso, prefiere quedarse en Zaragoza "para conocerla un poco más", aunque no descarta el medio rural.

Otras especialidades

También ha sido el primer día para las especialistas de enfermería, sobre todo de la especialidad de salud mental, que este es el primer año que tiene el Miguel Servet.

Clara Vivo, Iris Martín y Alicia Muñoz son tres de las enfermeras que estrenan esta formación en el hospital zaragozano. Las tres estarán en el centro de salud de Sagasta. Clara es de Villarreal y eligió Zaragoza porque "quería salir de mi zona de confort y Zaragoza no está lejos de casa". Iris es de Tarazona y su deseo es "formarme como profesional especialista en salud mental y profundizar en conocimientos y experiencia"; mientras que Alicia es castellana (estudió en Cuenca) y llega con ilusión tras haber trabajado en Zaragoza.

A ninguna de las tres les importaría acabar en el medio rural, porque tal y como dice Iris, "hay zonas descubiertas y hacemos falta" y además, "es importante tener a los pueblos atendidos", señalan las tres. Para ello, haría falta acabar con la precariedad laboral y eso implica "contratos largos".