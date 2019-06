El consumo eléctrico sube un 11,5% por el calor y ya roza el récord histórico

El consumo eléctrico en Aragón se ha incrementado un 11,5% en los últimos tres días debido a un mayor uso de los aparatos de refrigeración por las altas temperaturas y se prevé, con la ola de calor que llega hoy, que el pico de subida vaya a más conforme avance la semana. Hoy se prevén entre 38 y 42 grados.

Según informaron ayer fuentes de Endesa, el lunes se registró, entre las 12.00 y las 13.00 horas, un consumo eléctrico de 1.480 megavatios hora, mientras que ayer se incrementó, en el mismo intervalo de tiempo, hasta los 1.650 megavatios hora. Esta última cifra deja a Aragón muy cerca del récord histórico de consumo de luz, que está fjado en el 29 de noviembre del 2010, cuando hubo 1.749 megavatios hora. «Si se prolonga la dinámica de esta semana estaremos muy cerca de alcanzarlo, aunque es cierto que los fines de semana se nota una bajada debido a que las grandes instalaciones cierran y el uso es menor», añadieron desde Endesa.

El repunte del consumo, que fundamentalmente se debe al uso más frecuente y más horas de aire acondicionado, ventiladores y aparatos de refrigeración, también se percibe en los comercios. Las tiendas y establecimientos de venta de estos electrodomésticos llevan una semana «a tope» de llamadas y clientes. «Se nota más demanda y tenemos mucho trabajo. En cuanto se empieza a decir en la televisión y en la radio que llega el calor muchos ya llaman para pedir presupuesto. Eso pasa siempre», apuntaban ayer desde Climarfrica, en el barrio de San José de Zaragoza.

«Sí que notamos que la gente llama para hacer reparaciones. Durante el invierno el aparato no se usa y ahora, al ponerlo en marcha, hay alguna avería y quieren que se reponga cuanto antes», añadieron. También en Moncayo Climatización, con sede en Plaza, han notado un repunte en la distribución de aparatos. «Hay más movimiento y en cuanto al material se llevan de todo un poco», señalaron. En Mancliar S.L., con sede en la Avenida Cataluña, aseguraron que ya llevan «desde abril» con un aumento de las peticiones, aunque «esta semana y la pasada está siendo de forma más exagerada», añadieron. «Es algo normal cuando llega este tiempo, que tengamos muchas llamadas. Nos piden celeridad, que lo cambiemos lo antes posible», indicaron.

Urgencias tranquilas / En la tienda Euronics, en la calle Cinco de Marzo, también tienen estos días más clientes de lo habitual, según los empleados, pero ya no solo por los aires acondicionados, sino también por los ventiladores. Sus ventas han crecido en los últimos días.

Por otro lado, el calor de estos días en Zaragoza no se ha notado en las urgencias hospitalarias. Según fuentes del hospital Miguel Servet, en el centro el número de asistencias estos tres días ha sido «parecido» al de la semana pasada e, incluso, a la anterior. «No se ha notado un aumento extremo», dijeron. Además, apuntaron que «es complicado» determinar que una urgencia está relacionada «directamente» con el calor. «Hasta que no pasa más tiempo no se puede valorar si las urgencias son o no por altas temperaturas», añadieron. Tampoco en las urgencias del hospital Clínico hubo más afluencia de la habitual.