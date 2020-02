Los daños de la borrasca Gloria en Aragón ascienden a casi 30 millones de euros

El paso de la borrasca Gloria por Aragón ha dejado un balance de daños cercano a los 30 millones de euros, según los datos ofrecidos por la consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, tras la reunión mantenida con los representantes del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI). Aunque las cifras todavía son provisionales "y cada día varían porque se añaden nuevas afecciones, como con las crecidas de los ríos”, se calculan daños por valor de 13 millones de euros en las administraciones locales y de entre 15 y 17 millones en el caso de empresas y particulares.

En la reunión con los representantes del Centro de Coordinación Operativa Integrada, que se ha prolongado este martes durante más de una hora y media, se ha valorado la gestión de la borrasca por parte de las administraciones públicas y de las empresas de suministros, como Endesa y Telefónica. Uno de los retos es mejorar la coordinación de los servicios.

“En la administración local y desde las comarcas nos plantean que las competencias no pueden ser un obstáculo para resolver el problema, y eso yo lo tengo absolutamente asumido”, ha subrayado la consejera Mayte Pérez. “Tenemos instrumentos que permiten precisamente que todos los recursos de las distintas administraciones, independientemente de la competencia, se pongan en común y se coordinen desde este centro cuando se constituye una emergencia como la vivida”, ha proseguido.

Por eso, “no puede volver a ocurrir que por no ser mi carretera yo me voy, y me doy la vuelta. Algunos vecinos así nos lo han denunciado y la verdad es que yo reconozco que eso no tiene pase y no es de lógica en una situación de emergencia”, ha incidido Pérez. Por ello, la necesidad de redactar una nueva Ley de Emergencias de Aragón que coordine todos los servicios se hace patente. La nueva ley debe “recoger todos estos niveles organizativos y de acción, así como la versatilidad de los cuerpos que tenemos: bomberos, APNs, Sarga… que pueden constituir un ejército civil a beneficio de salvar este tipo de emergencias”, ha explicado la consejera.

ACTUACIONES URGENTES

Ahora, entre las actuaciones más urgentes se encuentran la limpieza de los cauces de los ríos y de los montes, que acumulan ramas y árboles caídos por el peso de la nieve. Ambas situaciones son urgentes, ante las posibles crecicas de los ríos y de cara a la temporada de incendios. Por ello, en los próximos días la consejera se reunirá con representantes de la Confederación Hidrográfica del Ebro para afrontar este reto.

Por otro lado, el Gobierno de Aragón va a solicitar un informe a Endesa y otro a Telefónica para conocer “cuál es la situación real de sus sistemas, el mantenimiento de sus líneas y de los recursos que han puesto”.

“Tenemos que ser capaces de que cuando haya una situación de emergencia, los pueblos tengan interlocución y no se queden incomunicados”, ha subrayado Pérez. Además de los recursos como la conexión vía satélite, que anunció el presidente Lambán horas después del paso de la borrasca, “las propias empresas tienen que ser responsables con su servicio y tienen que demostrar que son capaces de resolver sus incidencias”, ha añadido la consejera.

Los afectados por la borrasca Gloria podrán empezar a cobrar las ayudas desde este mismo viernes, tal y como anunció la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, tras el último consejo de ministros. Las estimaciones provisionales del Consorcio de Compensación de Seguros ascienden a 71 millones de euros en unos 10.000 siniestros en toda España, según el informe presentado al Ejecutivo por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.