Delicias espera ya al low cost

La próxima llegada del nuevo AVE low cost ya ha revolucionado a los usuarios habituales del tren de alta velocidad en Zaragoza debido a sus precios mucho más económicos, que ayudarán a más de uno en un futuro a decidirse entre ir en bus o en AVE, o incluso a visitar tanto Barcelona como Madrid más a menudo gracias a las comodidades económicas que ofrecerá. Además, que el coste del billete oscile entre los 10 y los 60 euros, también ha llamado mucho la atención en aquellas personas que por el precio han preferido hasta el momento sumar horas al trayecto pero restar bastante dinero al bolsillo yendo en autobús y dejando el tren tan solo para aquellas ocasiones que, casi por obligación ,necesitaban llegar lo más rápido posible al destino.

Los más jóvenes que, por estudios, residen en Madrid pero que dejan a sus familias en Zaragoza cada fin de semana que vienen, ven en este nuevo servicio «una excusa para venir más» porque a veces las tres horas que separan la capital española de la aragonesa en coche o en bus, «no facilita el venir solo para dos días», explica Ana Bernad, que lleva cinco años viviendo en Madrid. A pesar de que Bernad cuenta con el servicio de Renfe Joven, que da determinados descuentos dependiendo de la antelación con la que compres el billete, comenta que esto le permitirá no tener que planear los viajes con mucha antelación y poder adquirir los billetes a un buen precio «para poder venir a Zaragoza sin tener que meditarlo mucho». A pesar de que el AVE es un servicio muy usado en la capital aragonesa, la frase más repetida es que «es muy caro» y la noticia de que el Avlo tendrá parada en Delicias ha ido de boca en boca y ha gustado mucho a los ciudadanos, que han visto una gran oportunidad tanto por motivos laborales como de ocio.



Reacciones

Ángel Roldán explica que si no hay cafetería ni azafatas le da «pena por las personas que no podrán acceder a ese trabajo como pasa en el AVE, pero para los viajeros me parece estupendo». Roldán lleva años accediendo de manera habitual al tren de alta velocidad pero asegura que cuando era estudiante en Madrid «era imposible pagármelo, siempre iba en autobús o en BlaBlaCar».

Alguna de las personas que este martes se atrevieron a transitar por la estación de Delicias de Zaragoza y vivir en primera persona el frío que ahí se concentra, aseguraron que no son usuarios habituales del AVE pero que si los precios del Avlo son los que han anunciado, van a beneficiar sobre todo a las familias con niños pequeños, que podrán comprar billetes para los menores de 14 años por cinco euros. «Es fantástico y además un precio mucho más competitivo», cuenta Óscar, que asegura que cogerá ese nuevo tren con su familia «para así no tener que hacer viajes largos en coche»

Como buen servicio low cost que es, se va a tener que abonar un pago adicional por todo aquello que el viajero quiera disfrutar durante esa hora y media de viaje. «Los móviles de hoy en día tiene una batería que duran hasta días, no es problema no tener enchufe», asegura Pedro, un joven usuario de este servicio y que se cambiará sin dudarlo en cuanto empiece a ser operativo el próximo 6 de abril. Roldán opina lo mismo, «con las tarifas de telefonía que tenemos actualmente y las baterías, no es necesario nada de eso, compensa tener un precio asequible y prescindir de determinadas cosas durante ese trayecto».

Por el momento, los zaragozanos tendrán que esperar para poder hacerse con estos billetes debido a que hasta el próximo lunes 27 de enero no saldrán a la venta y empezará a estar operativo en abril a las 10.33 horas dirección Barcelona y a las 10.53 horas con destino Atocha. Son muchas las personas que aseguran que estarán atentas a la web ese mismo día para no perderse las primeras ofertas con los precios más bajos y así poder terminar de organizar los viajes de Semana Santa.