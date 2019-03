DGA ha tramitado unos 30 millones para financiar el gasto de los deparmentos

El consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, ha asegurado hoy que el Gobierno de Aragón ha pedido este año el desbloqueo de 61 millones de euros para financiar las actuaciones de los departamentos y ha tramitado ya la mitad porque el objetivo del Ejecutivo es que no se paralice la gestión pese a que no haya presupuestos y se esté en situación de prórroga, en la que "no se va a paralizar el gasto".

Por departamentos, se han desbloqueado 2,8 millones para Ciudadanía, 2 para Economía, 1,8 para Salud y 1 millón para Innovación y ha asegurado que habrá "más decretos leyes" con voluntad de que el resto de grupos parlamentarios los vean "bien" y que "no son de poco dinero", y que todas las transferencias "están garantizadas".

"Se va a ejecutar a lo largo del año, no me pida que resuelva el año en marzo", ha dicho el consejero a Antonio Suárez, el portavoz del PP que ha pedido su comparecencia en Cortes para informar sobre la política de gasto público para 2019, en la que Gimeno ha incidido en que está culminando una legislatura que ha permitido "aumentar los ingresos y los gastos".

El consejero ha apuntado que el Gobierno de Aragón va a mantener su política de gasto social e inversiones y que ha hecho una buena gestión presupuestaria y ha introducido elementos de racionalidad.

Desde el PP, Suárez ha subrayado que no tener presupuesto "no es bueno para los aragoneses", en que Aragón es "la única comunidad" que no ha querido tener presupuesto y que por eso fue reprobado el Gobierno y ha asegurado que la comunidad viene "de su peor año de gestión" de 2018, con 126 millones de euros en políticas sociales y 84 millones en inversiones sin ejecutar, "y sin presupuesto".

Según Gimeno, en febrero de este año se ha ejecutado el 12 por ciento de gasto no financiero, igual que en el mismo mes del año anterior "pese a no haber presupuesto" y el 11 por ciento en capítulo de gasto.

Desde el Grupo Mixto, Gregorio Briz (CHA) ha resaltado su deseo de que hubiera habido presupuesto, "lo que se intentó aunque la izquierda fue incapaz de tenerlo", si bien ha añadido que cuando no hay presupuesto en España "igual es mejor la prórroga" y ha criticado al grupo popular por no haber aprobado las cuentas que presentó Pedro Sánchez para el conjunto del país cuando ahora lamentan que sea "un desastre".

Javier Martínez, de Ciudadanos, ha acusado al PSOE y a Podemos a nivel nacional de no haber hecho posible que España tenga presupuesto y de haber dejado a todas las comunidades "vendidas", al tiempo que ha criticado la "irresponsabilidad" de Pedro Sánchez, a quien ha llamado "patoso y chapucero" por decidir "pagar un precio" a una comunidad, en referencia a Cataluña, "y ningunear el resto" y de ser el "culpable" de la situación que tiene Aragón.

Elena Allué, del PAR, ha criticado que Gimeno diga que "no pasa nada" con la prórroga presupuestaria porque ha desbloqueado varias partidas en las consejerías cuando tiene "consecuencias importantes" en la comunidad en cuanto a inversiones en infraestructuras y en gastos sociales, como la renta básica o el plan de retorno joven, o en la universidad, que no podrá contar con lo previsto, ha dicho.

Erika Sanz, de Podemos, también ha considerado que sin presupuesto este año está condenado a estar "en blanco" en materia de inversiones y subvenciones, al tiempo que ha criticado el "uso partidista y electoral" de la situación, ya que con las modificaciones el Gobierno se hará "la foto" en campaña mientras va a haber "paralizaciones en inversiones sanitarias o educativas" y el Ejecutivo hace días que en materia de gestión "ha finiquitado la legislatura".

El diputado socialista Alfredo Sancho ha defendido que la gestión presupuestaria se desarrolla "con absoluta normalidad", que continúa el funcionamiento de la administración y que en la prórroga presupuestaria se sigue apostando por el gasto social y las inversiones, ya que sus consecuencias están afectando "lo mínimo a los aragoneses" y se ha planificado "bien".