Dimite el sindicalista autor del audio: "La huelga no la hará ni Dios"

El sindicalista de CGT Aragón que difundió la semana pasada un mensaje de voz diciendo que la huelga convocada en la enseñanza para el próximo jueves "no la hará ni Dios" ha comunicado al sindicato su decisión de renunciar a sus labores de liberado sindical y regresar a su puesto de profesor en el Centro Rural Agrupado de Cedrillas. Se rata de Javier M. P., que al parecer ya el viernes hizo saber a sus compañeros de CGT que dejaba de representar a la formación consciente "del daño que había hecho" al difundir sus palabras. «Está claro que es una huelga simbólica, sabemos que no la va a hacer ni Dios y no os estoy pidiendo que la hagáis", se escucha por ejemplo en el audio, que dura casi cuatro minutos

J. M. P., eso sí, no hará efectiva oficialmente su renuncia como liberado sindical hasta el 30 de junio. La razón la han explicado fuentes del propio sindicato: "Su plaza la está ocupando ahora mismo un interino. Si él vuelve ya, inmediatamente provoca que el interino se marche a la calle y se quede sin cobrar el verano. Por eso, seguirá igual hasta el 30 de junio, que definitivamente dejará de estar liberado y de representar a CGT". Las mismas fuentes han señalado que el sindicato no comparte el contenido del mensaje enviado por J. M. P. "a un grupo de amigos" y de cuyos detalles informa hoy la edición de papel de este diario.

Las mismas fuentes han añadido que la del jueves no es "una huelga política", desmarcándose ampliamente de los argumentos esgrimidos por J. M. P., quien en el mensaje de voz que le ha costado su puesto de delegado sindical decía: «El 26 son las elecciones, el 21 tenemos una mesa —en principio era técnica y ahora será sectorial— donde vamos a acabar de negociar el tema de las horas con la Administración y lo que vamos a hacer, con la convocatoria de huelga, es meter presión al PSOE, para que antes de las elecciones no le quede otra que firmar un acuerdo en el que nos reduzca las horas de una manera u otra».

Ante la posibilidad de que la polémica afecte a la convocatoria de huelga o debilite la posición de CGT en la mesa sectorial convocada para mañana, el sindicato sostiene que "nada cambia". "La Administración y nosotros estamos casi a punto de llegar a un acuerdo. Un mensaje de voz emitido de forma privada por compañero nuestro que ya va a asumir responsabilidades por ello no tiene que interferir para nada. CGT no tiene nada que ver con ese mensaje", insisten.

Por otra parte, CCOO ha emitido una nota este lunes en el que muestra su "total desacuerdo" con las declaraciones vertidas "por un representante de CGT, difundidas a través de grupos de wassap, transcendiendo a la prensa". El sindicato añade: "Cuando CCOO convoca una huelga, lo hace con todas sus consecuencias, y moviliza a sus afiliadas y afiliados, independientemente de quién gobierne, porque hay motivos serios para convocarla, porque todas sus movilizaciones son por el interés de la afiliación y en este caso de los y las docentes de Aragón, así como por la calidad educativa".