Tres okupas detenidos en Pignatelli, tras arrojar tejas a la calle

Nueva y espectacular operación policial en la calle Pignatelli. Los Grupos de Operaciones Especiales (GOES) han detenido antes de las 11.00 de la mañana de este domingo a tres vecinos de la calle tras protagonizar estos importantes incidentes desde el tejado de uno de los edificios, incluyendo el lanzamiento de tejas a la vía publica.

Según los vecinos, se trata de tres okupas que residen en la segunda planta del número 67 de la citada calle. "Son unos magrebíes que han montado lío toda la noche y cuando ha llegado la Policía se han subido al tejado", ha relatado una vecina. "Estaban muy pasados. De alcohol, droga o las dos cosas", ha añadido la misma vecina.

Otro vecino apuntó que uno de los okupas portaba un cuchillo, con el que al parecer se había autolesionado. Aunque está por confirmarse oficialmente, este mismo okupa presentó resistencia en el momento de ser detenido, lo que obligó a los goes a desarmarlo.

Al parecer los daños provocados en el edificio han sido importantes, ya que se ha reclamado la presencia de brigadas del Servicio de Limpieza Urgente (SELUR) para retirar "muchos escombros", según ha podido saber este diario. La calle Pignatelli, una de las más emblemáticas de las ciudad, está bajos los focos desde hace varios años como consecuencia de los fenómenos de okupación, la delincuencia y el tráfico de drogas ocurridos.

Hastiados, los vecinos se han asociado para poner en común todos los problemas de convivencia que se dan en la zona (también, muy especialmente, en la calle Zamoray). Este nuevo incidente se produce justo unos días después de que el alcalde de la ciudad, Jorge Azcón, anunciara un plan especial para el céntrico barrio. Según los vecinos, en los últimos días también se están instalando cámaras de vigilancia en algunos puntos estratégicos de la calle, aunque al parecer todavía no están en funcionamiento.

Los responsables de los hechos viven en el edificio okupa de la calle Ramón Pignatelli (número 67). "Son todos de la misma banda", ha indicado Óscar Villanueva, portavoz de la Plataforma de Afectados de El Gancho.

Ha comentado que lo que ha ocurrido es el "colmo" después de quince días con varios sucesos. "Aquí campa la inseguridad ciudadana, al final no vamos a poder salir de casa". Ha apuntado que el incremento de la Policía Nacional hace que la intervención sea mucho más rápida, pero si no viene acompañado de una urgente intervención municipal, "no tenemos nada que hacer". La plataforma defiende que el ayuntamiento debe actuar en materia de okupación, vivienda, servicios sociales y seguridad ciudadana. Y solicitan cámaras de seguridad para todo el barrio.

Uno de los vecinos del mismo edificio donde ha tenido lugar el suceso y que esperaba en la calle ha asegurado que los individuos se encontraban bajo los efectos del alcohol y llevaban solo un mes en el inmueble. "Son continuos los ruidos y la música alta", ha dicho.

La Policía Nacional dio aviso a los Bomberos de Zaragoza al inicio al pensar que se había producido un escape de gas por el fuerte olor en la zona, tras recibir la alerta de lo que estaba ocurriendo, pero esta suposición se ha descartado, ya que el olor podía proceder de la acumulación de basura o escombros en un inmueble próximo. Por otra parte, no consta que hubiera una orden de desalojo del piso okupado, por lo que esta acción no parece estar motivada por una protesta ante una inminente salida forzosa.

EL PERIÓDICO trabaja en la ampliación de esta noticia.