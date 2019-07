Funidelia cierra un acuerdo con la industria cinematográfica Warner

La empresa aragonesa de disfraces Funiglobal Development, o más conocida como Funidelia, llegó a un acuerdo con Warner, una de las mejores y más conocidas industrias de la historia cinematográfica, ocho años después de su fundación.

La empresa nació en el año 2011 y desde entonces no ha dejado de crecer. A pesar de que el tiempo les ha dado la razón, fue una apuesta arriesgada la que tomaron los jóvenes oscenses, Carlos Larraz y Antonio Escartín, adentrándose en este sector.

Carlos Larraz, uno de los fundadores, explicó que este convenio les permitirá «desarrollar colecciones propias de Warner, como DC Comics y todas las sagas de terror como Freddy Krueger». Además, en la línea de dibujos animados «estarán los Looney Tunes, los Pica Piedra y otros muchos más». Asimismo, añadió que van a ser capaces de elaborar su propio catálogo, lo que les permitirá «competir con todas las empresas».

Respecto a lo que esperan conseguir de este avance, Larraz manifestó que quieren «obtener un resultado determinante y un producto de nombre en el mercado que nos dé mucha fuerza». Hasta entonces, la empresa seguirá «desarrollando nuevas colecciones», añadió Carlos Larraz. El acuerdo entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2020.

Crecimiento constante // Toño Escartín y Carlos Larraz detectaron que en Europa existía una gran demanda de disfraces pero pocas empresas para cubrirla, y por ello decidieron lanzarse a la aventura. Desde el año 2013 el propósito ya estaba claro, externalizar el producto y llegar al mayor número de países posibles, así comenzaron por Francia y Alemania. Desde entonces, la empresa ha duplicado su facturación prácticamente el doble cada año, hasta acabar el año 2018 con 23 millones de euros.

Esa facturación procede la mayor parte de Europa y hay «un 10% que proviene de fuera de Europa», afirmó Larraz. Igualmente, subrayó que en Estados Unidos la venta no es del todo buena y que pretenden expandirse a Asia ya que «siempre ha estado en el horizonte, sobre todo Asia pacífico», aunque primero quieren «asentar el negocio en Europa».

Funiglobal Development opera desde cuatro almacenes ubicados en diferentes países lo que le permite acercar el producto en tiempo récord a sus clientes y en un plazo no superior a las 24 horas. Además, trabaja con 18 compañías diferentes de transporte y genera pedidos los siete días de la semana.

premios // El crecimiento de esta empresa aragonesa no ha pasado desapercibido. A principios de año, la entidad recibió el Premio Nacional Pyme del Año 2018 que organiza el Banco Santander y la Cámara de Comercio de España. En julio, la Cámara de Comercio de Zaragoza, en el marco de los Premios a la Exportación 2018, entregó a Toño Escartín el premio a la mejor mediana empresa. Ya el año pasado, la empresa fue reconocida por el Financial Times como una de las entidades que más habían crecido en Europa, con un crecimiento acumulado del 792%. Ante las gratitudes más recientes, Carlos Larraz se mostró agradecido pero cauto al mismo tiempo: «Estamos orgullosos del trabajo, pero no nos conformamos, tenemos que seguir trabajando», sentenció.