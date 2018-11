Guillén: "Para el Gobierno de Aragón no vale solamente una disculpa"

Los ecos de la exhibición del manto de la Falange en el pilar de la Virgen van tardar en acallarse dado el revuelo que se ha levantado. Esta mañana el director general de Relaciones Institucionales del departamento de Presidencia, Julio Embid, lanzaba un tuit sobre el tema: "Es indecente lo que hizo ayer el Cabildo del Pilar de Zaragoza. Ofendieron a las víctimas ondeando los símbolos de los verdugos. En los próximos días el Arzobispo de Zaragoza recibirá una carta indicándole las sanciones que prevé la Ley de Memoria del Gobierno de Aragón por exaltar el fascismo".

Asimismo, el consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, Vicente Guillén, ha dado instrucciones a los servicios jurídicos de la DGA para que estudien si la recientemente aprobada Ley de Memoria Democrática puede ser aplicable a este caso. Asimismo, Guillén ha lamentado que haya sido la Iglesia católica la primera que ha hecho que se plantee esta cuestión.

Guillén también ha calificado esta mañana de “absolutamente lamentable” y “reprobable” que la Virgen del Pilar exhibiera ayer durante dos horas un manto de la Falange, en vísperas del aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco y del Fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera.



“Vamos a remitir una carta mañana manifestando el profundo malestar del Gobierno de Aragón con esta actuación de exhibición de símbolos fascistas rodeando a la Virgen del Pilar”, ha anunciado Guillén, que en este momento se encuentra volviendo de Bruselas junto al Presidente de Aragón, Javier Lambán.



Esta exaltación de elementos fascistas “es absolutamente lamentable y para el Gobierno de Aragón no vale solamente una disculpa”. Y es que no es la primera vez ya que sucede algo similar, pues en 2015, la Virgen fue cubierta con un manto de la División Azul que, como ha recordado Guillén, “estuvo luchando con el nazismo”. En este sentido, el consejero se ha mostrado tajante: “no podemos permitir que en espacios públicos se exalte al franquismo, ni mucho menos al nazismo”.



Precisamente, el Gobierno de Aragón ha aprobado recientemente una Ley de Memoria Democrática que prohíbe la exaltación de ese tipo de símbolos fascistas. “El día que entre en vigor la ley, todo el mundo en Aragón tiene que saber a qué atenerse cuando se producen este tipo de acontecimientos”, ha recordado Guillén que ha explicado que, de haber estado ya en vigor, esta actuación estaría considerada como de carácter leve y podría conllevar una sanción de hasta 5.000 euros.



Este tipo de actos son “absolutamente reprobables e impropios de la Iglesia”, en palabras del consejero que ha añadido que siempre ha aprendido que “Jesucristo estaba en contra de todo tipo de fascismo, de la xenofobia y a favor de la gente buena, de los pobres y la gente más humilde. Eso es lo que tiene que demostrar la Iglesia y no todo lo contrario que es lo que ha hecho con la exaltación de estos símbolos franquistas”, ha finalizado.



Por otro lado, esta tarde las Asociaciones Memoralistas de Aragón han solicitado, al amparo de la Ley de Memoria Democrática de Aragón, que se abran diligencias de investigación del motivo por el que ayer la Virgen del Pilar de Zaragoza lucía un manto de la Falange.

Estas entidades exigen "algo más que una simple disculpa del arzobispo de Zaragoza y el cabildo" por la "grave y degradante exposición" de la Virgen con un manto de dicho partido, un hecho que, recuerdan en una nota de prensa, fue "previamente planificado, anunciado y convocado" en las redes sociales por la propia organización política y que fue posible "gracias a la labor de un camarada de la jefatura de Aragón" y "de la otra persona responsable del cabildo".