«La clave es conseguir que las leyes sobre la discapacidad se apliquen»

Luis Gonzaga García, de 62 años, acaba de acceder al cargo de presidente del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Aragón (Cermi). Empleado de banca a punto de jubilarse, procedente de Plena Inclusión de Aragón, una organización centrada en la discapacidad intelectual, es además secretario de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares y presidente del patronato de la Fundación Luis de Azúa de Aragón. Cermi agrupa a todas las asociaciones que se dedican a la discapacidad física, mental, sensorial, visual e intelectual.

-Las Cortes de Aragón acaban de aprobar la Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad. Es un buen momento para empezar en el cargo.

-Es un gran paso adelante, pero una vez dado, el siguiente reto es que la ley se aplique, que no se quede en una mera normativa.

-¿Que supone para usted encabezar Cermi?

-Para mí es una responsabilidad. Esta tarea se hace de forma voluntaria y ahora estoy en un momento personal en el que la vida laboral se va diluyendo, lo que permite que desarrolle una vocación que tengo desde los 15 años. Una cosa está clara. Los derechos de las personas con discapacidad ha habido que ganarlos a pulso en España y hay que estar siempre en la lucha.

-¿Hay derechos que los discapacitados aún no tengan plenamente reconocidos?

-Las personas con discapacidad todavía no han alcanzado una plena integración en la sociedad, es evidente. Se va avanzando en temas de accesibilidad, pero la discapacidad mental e intelectual todavía tiene muchos derechos por conquistar. De hecho, ahora se va a reformar el Código Civil para que se adapte a la convención mundial sobre derechos de las personas con discapacidad. Pero luego habrá que seguir luchando para que se apliquen las leyes. En este terreno no basta con hacer una ley, además hay que concienciar a la sociedad para que la ley se aplique y no exista discriminación.

-¿En qué situación está la sociedad española a este respecto?

-Todavía tiene que avanzar mucho, si se compara con los países del norte y del centro de Europa. Allí tienen claro que las personas con discapacidad necesitan más apoyos que las demás. Y, si es así, la discapacidad desaparece. La discapacidad depende siempre del entorno, si este presta los apoyos necesarios, deja de existir o se mitiga muchísimo. Por eso lo fundamental es concienciar a la sociedad.

-El apoyo económico es fundamental. ¿Cómo está la cuestión?

-Bueno, es un momento económicamente duro. La crisis económica también ha afectado al mundo de la discapacidad. Las entidades que prestan apoyo a estas personas o las que están en exclusión social necesitan dinero privado a través de donaciones y colectas, y también un colchón económico que garantice su funcionamiento mediante conciertos o subvenciones con las instituciones. Y, en este caso, tanto el Gobierno de Aragón como el Ayuntamiento de Zaragoza son financiadores de nuestras entidades. El problema que tenemos es que el ayuntamiento no aprueba presupuestos nuevos y tiene que prorrogar los existentes. Nosotros estamos incluidos en un capítulo que por ello no sale adelante, lo que significa que hay entidades de discapacidad que no solo no han cobrado sino que no saben cuándo van a cobrar las ayudas municipales, que ascienden a 12 millones. Por eso instamos a todos los grupos municipales a que se pongan de acuerdo para que el capítulo no se quede sin cubrir, pues debe de haber soluciones técnicas.

-¿Ha cambiado el concepto de la discapacidad?

-Antes pensábamos en ella como algo con lo que se nacía o que sobrevenía a causa de algún accidente. Pero ahora tenemos mucha población mayor que, debido al alzhéimer o la senilidad, no dejan de tener algún tipo de discapacidad. Eso significa que el concepto se ha ampliado. Por un lado, con la prevención sanitaria se ha notado que disminuyen las personas que nacen con discapacidades pero, por otro lado, al alcanzar determinada edad aumenta el número de personas que necesitan ayuda para seguir, que pierden la autonomía. Porque una persona discapacitada es una persona que pierde autonomía o que tiene menos autonomía que otra y hay que sustituirla con apoyo.

-¿Se observan avances en la forma en que la sociedad aborda la discapacidad?

-A veces, la idea que la sociedad tiene de los discapacitados es fruto del desconocimiento. Por eso es importante el mensaje que lanzan películas como Campeones, que recientemente ha recibido un premio Goya. Revela que entre los discapacitados hay personas con un nivel importante, algunas con carrera universitaria. En la entrega de premios, Jesús Vidal, que recibió un premio al mejor actor revelación, pronunció un discurso que llegó a muchos espectadores. Y ese mensaje ha hecho más por los derechos de las personas discapacitadas que a lo mejor 10 años de trabajo de las entidades especializadas.

-¿Se dan todavía situaciones de discriminación hacia las personas discapacitadas?

-En el caso de la discapacidad intelectual, la que más conozco, está claro que sí. Recientemente se aprobó un decreto ley que les restituía el derecho al sufragio de estas personas y nos pareció un hito en la historia. Bueno, pues la semana pasada la Junta Electoral Central emitió un comunicado en el que decía a los interventores que cuando notaran a una pesona con discapacidad anotaran su DNI y se cercioraran de que votaba con criterio y libertad. Luego se ha rectificado, pero nos pareció algo increíble que algo así sucediera.