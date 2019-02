El mejor abono se llama I+D

La Feria de Zaragoza se ha convertido por unos días en el epicentro tecnológico de la maquinaria agrícola. Cualquiera que visite los cinco salones para la producción del vino (Enomaq y Tecnovid), el aceite (Oleomaq y Oleotec) y la cerveza (E-beer) podrá comprobar que hace mucho que el sector primario dejó de estar anclado en el pasado. Ahora, la I+D y la industria 4.0 han llegado para quedarse. Un buen ejemplo de ello son las 16 novedades técnicas que se van a presentar en el certamen, que mañana cierra sus puertas.

Entre ellas destaca el tapón con orificio, que facilita la introducción del sacacorchos para que haya que hacer menos fuerza de torsión, o un equipo portátil para sellar y pintar cortes de poda en viñedo para prevenir enfermedades de la madera. Tras esas 16 novedades técnicas no hay ninguna empresa aragonesa, pero eso no quiere decir que las firmas de la comunidad no innoven.

Así, y aunque Aragón no destaca por albergar a un gran número de fabricantes de maquinaria agrícola, los que están saben que deben estar a la última si quieren seguir siendo competitivos. Agromet Ejea es un buen ejemplo de ello. La firma destina en torno al 6% de su facturación a I+D y en los últimos años no ha dejado de modernizar sus máquinas para viñedo adaptándose a las nuevas formas de producción más sostenibles. «Apostar por la tecnología es indispensable», subraya su gerente Alfonso Tajada.

La empresa también está muy pendiente de los cambios de cultivos. De hecho, acaba de lanzar nueva maquinaria para los agricultores de plantas aromáticas como la lavanda. «En algunas comunidades se están implantando con fuerza», apunta Tajada.

El diseño de los envases y embalajes de los productos es otro de los puntos de interés de la feria. Un ejemplo de ello es la caja de cartón reciclado Saica E-Wine, una solución para proteger las botellas en su envío por paquetería y que ha sido creada por la multinacional ante el auge de las ventas por internet. No es la única novedad que Saica presenta en el salón. La máquina que ha instalado recientemente en El Burgo tras una inversión millonaria le ha permitido lanzar una nueva línea de cajas con un estucado innovador. «Con él los clientes consiguen unos colores muy vivos con un coste muy reducido», apuntan desde su estand.

Araprofi, especializada en la impresión digital, y Novapet fueron otras de las empresas aragonesas que exhibieron sus novedades en el sector del packaging. Esta última, que entre otros productos fabrica botellas de PET (polietileno) para aceite y vino, emplea a 370 trabajadores en Barbastro.

TAPONES ‘MADE IN’ ARAGÓN / El grupo Pieralisi, especializado en fabricar maquinaria para la industria vitivinícola y oleícola y con planta en Plaza, es otra de las fijas en Enomaq. En esta edición está presentando su protoreactor, una tecnología única en el sector del aceite que permite la reducción de los tiempos de batido.

Entre la quincena de empresas aragonesas participantes en el salón, que cuenta con un total de 1.286 expositores, se encuentran también Aratap –dedicada a fabricar tapones de silicona para vino y licores desde Illueca– y Galagar, ubicada en Cogullada y especializada en desarrollar manorreductores (reguladores de gas) para la industria cervecera.

Uno de los estands más grandes del salón es el de New Holland. Sus tractores para cosechar aceitunas de más de cinco metros reducen hasta en cuatro veces los costes de producción tradicionales, un ejemplo más del valor de la tecnología en el campo.