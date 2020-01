Opel refuerza su plantilla para hacer frente a una producción histórica

La factoría de Opel España, el mayor centro productivo de Aragón, reforzará su plantilla a finales de este año con la contratación de unos 200 trabajadores temporales –estarán en su puesto un mínimo de seis meses– para hacer frente a una producción histórica en Figueruelas. Ayer mismo, la dirección y los representantes sindicales mantuvieron un encuentro encaminado a pulir los desajustes detectados en la cadena de montaje y en las diferentes áreas para hacer frente a lo que demanda el mercado. Y por ahora es mucho.

Las previsiones señalan que la factoría aragonesa podría fabricar este año hasta 530.000 unidades (el 2019 cerró con 471.000 coches fabricados) lo que supone superar el récord del 2007, año en el que se alcanzaron las 485.000 unidades. No séra fácil, pero la horquilla habla de producir entre 522.000 y 530.000 vehículos. La cifra final dependerá, como siempre, de lo que dicte el mercado, aunque por el momento las expectativas son «positivas», indicaron fuentes de Opel España.

Y lo son, principalmente, porque el lanzamiento del nuevo Corsa está siendo un éxito, según reconoce la propia compañía, que, no obstante, prefiere no facilitar cifras de pedidos de este modelo. Sea como fuere, la factoría aragonesa produce en estos momentos casi 2.200 vehículos diarios. En la línea 1, en la que se producen el Crossland X y el C3 Aircross, la velocidad de la línea permite sacar 53 unidades por hora, las mismas que en la línea 2, donde está el Corsa.

Fuentes de Opel España, apuntaron que solo en el mercado nacional se estaban realizando entre 800 y 900 pedidos mensuales hace solo diez días, aunque la cifra ha podido crecer. «La demanda crecerá conforme se vaya conociendo el modelo y se vea en la calle», señalaron desde la compañía.

Pese a que el Corsa supone el 25% de las ventas de Opel en España, lo más relevante para Figueruelas es la comercialización de vehículos en otros mercados, lo que reporta más del 90% de la actividad de la factoría.

MEJORAS A LA VISTA

Este ritmo y los lógicos contratiempos del lanzamiento del nuevo modelo ha originado un incremento de la carga de trabajo, que la multinacional tratará de aliviar con las nuevas contrataciones temporales y con algunas mejoras.

«Es necesario llevar a cabo ajustes en algunas áreas», apuntaron ayer fuentes sindicales a a este diario tras su reunión con la dirección de Opel España. En concreto, los representantes de los trabajadores reclamaron pulir temas ligados con la ergonomía y con la altimetría, así como una mejora en las rotaciones por la elevada carga de trabajo. En estos momentos, según el convenio pactado, hay empleados que trabajan seis días seguidos en el turno de día y otros seis en el de noche. Además está previsto que en el 2020 haya un total de 20 sábados laborables para hacer frente a la demanda prevista.

Fuentes sindicales señalaron, no obstante, que las tres plantas de PSA en Zaragoza cuentan con una temporalidad de solo el 13% frente al 35% del resto de plantas. Eso sí, Figueruelas también ha adoptado la fórmula del grupo PSA de implantar el contrato parcial en la factoría, aunque se trabaje un 99% de jornada.