La Policía Nacional detiene a 12 personas en una operación contra la falsedad documental

Agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional de Zaragoza, han procedido a la detención de diez personas de origen subsahariano por falsedad documental y a dos encargados de la contratación por negligencia en la comprobación de documentos.

La Policía Nacional de Zaragoza, inició la investigación al recibir varias quejas, que ponían de manifiesto la posible existencia de irregularidades en la contratación de una finca hortofrutícola de la zona de Ricla, actualmente dedicada a la recolecta de la cereza y el albaricoque.

Una vez localizada la finca y realizadas las primeras gestiones de investigación sobre la existencia de las posibles actividades ilegales, el pasado martes 4 de junio, se inicio el dispositivo operativo, formado por agentes de la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional y funcionarios de Inspección de Trabajo, para llevar a cabo un control e inspección de los ciudadanos extranjeros que se encontraban trabajando en dicha finca.

En el operativo, se practicaron inspecciones sobre tres grupos distintos pertenecientes a contrataciones de distintas E.T.T. , cada grupo de temporeros estaba formado por unas 30 personas de diferentes nacionalidades.

En la inspección, se pudo comprobar como en una de las ETT, tenía un listado de contratados de origen Subsahariano, los cuales habían empezado a trabajar identificándose con la fotocopia del NIE de otra persona.

Una serie de comprobaciones de identificación, permitieron comprobar que eran suplantadores de esa identidad, por lo que fueron detenidos todos ellos por un delito de falsedad documental.

Los encargados de esas contrataciones, representantes de una ETT y que en el momento de la Inspección aportaron la documentación que les habían presentado los trabajadores, fueron detenidos, puesto que no habían requerido la documentación original y habían aceptado la mera fotocopia del documento para empezar a trabajar, quebrantando la legislación laboral y la penal contra los derechos inherentes a cada trabajador. No se atendía por lo tanto ni a sus derechos de cotización por accidente, alta en la seguridad social, vacaciones ni retribuciones básicas por desempleo, al no tratarse de las verdaderas personas con permiso de trabajo en España.

La Inspección de trabajo por su parte realizó comprobaciones de las altas en la seguridad social, faltando a este trámite varios de los trabajadores que allí se encontraban.