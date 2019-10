El PP de Aragón se prepara para recuperar los tres escaños perdidos en abril

El PP en Aragón reunió ayer en la capital aragonesa a sus candidatos provinciales al Congreso y al Senado para diseñar la hoja de ruta de la campaña electoral del 10-N, que comienza el 1 de noviembre, y que estará marcada por los acontecimientos violentos ocurridos en Cataluña. Las listas no incluyen novedades ya que son una copia de las que prepararon paras las elecciones del 28 de abril y que no le dieron muy buenos resultados al perder tres escaños, conseguir uno por cada provincia y convertirse en la tercera fuerza más votada, por detrás de Cs. Pero esto no ha sido obstáculo alguno y el presidente del PP en Aragón, Luis María Beamonte, empezó lanzando un mensaje a Cs, presentándose como «la única alternativa real y posible» al Gobierno de Pedro Sánchez que, aseguró, se encuentra «superado» y «sobrepasado» por la situación económica y social del país.

Para el líder autonómico, ni el Gobierno de Sánchez ni el de Lambán están trabajando por Aragón y por su desarrollo. Sin propuestas –ya llegarán los milagros en campaña–, se dedicó a desgranar algunos de los principales problemas de la comunidad. «Lambán nos quiere vender un Aragón idílico cuando tendría que dejar de usar excusas de mal pagador» en asuntos como el cierre de la térmica de Andorra, los problemas con el Fite, cuyas inversiones están paralizadas por la prórroga presupuestaria, o la fuga de empresas que sufre la comunidad autónoma al no ser «fiscalmente atractiva», según el conservador. También hizo mención al incremento de las listas de espera en Sanidad –algo que de lo que no puede presumir el PP–, al uso de los barracones en los colegios o la caída en el turismo.

El popular aseguró que los candidatos «conocen y están pegados al territorio y van a trabajar por devolver Aragón a la senda de las oportunidades». No lo conocen tan bien los ministros que «han pasado por Aragón sin pena ni gloria y con pocas propuestas», cuestionó. Por ejemplo, es lo que sucedió con la visita de la ministra de Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, que, a su juicio, no ofreció alternativas al cierre de la central.

La lista está encabezada por Eloy Suárez, candidato al Congreso por Zaragoza, junto a Pedro Navarro, que volverá a intentar pisar suelo madrileño. Mario Garcés vuelve a encabezar la lista al Congreso por Huesca y Ana Alós al Senado, y en la de Teruel José Alberto Herrero aspira a un escaño en la Cámara Baja y Manuel Blasco a otro en la Alta.