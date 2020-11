La reforma de calles de Zaragoza sale adelante sin votos en contra

El debate del estado de Zaragoza ha finalizado con el respaldo de los grupos municipales a la propuesta del alcalde, Jorge Azcón, de invertir 11 millones de euros en mejorar el estado de varias calles de la capital, como la avenida Navarro o San Miguel. Un apoyo tímido desde la bancada de la izquierda, que cuestionó que vayan a financiarse a través de Ecociudad.

Tras la larga jornada de crispación y crítica del jueves, el debate de este viernes ha sido constructivo y de futuro. Era el día de las propuestas, de hacer ciudad, y la portavoz del PP, María Navarro, volvió a tender la mano a los grupos de la oposición para comenzar a negociar los presupuestos del 2021 a partir del lunes. «Vamos a escuchar sus propuestas porque nos unen más cosas de las que parece y esta corporación debe garantizar que la ciudad funciona y ayuda a los que lo necesitan», ha afirmado.

Cada formación había presentado seis propuestas de resolución. De las 36 totales, siete han salido adelante por unanimidad, tres del PP, dos de Cs, una del PSOE y otra de Podemos. El Gobierno de PP-Cs ha sido el triunfador y ha logrado sacar adelante todas sus mociones, principalmente por el apoyo de Vox. Una vez más, ha votado de la mano de la ultraderecha y han tumbado 13 de las 18 mociones de la izquierda, entre las que había tres (una por grupo) para aumentar y mejorar el parque de vivienda social.

GOYA NO CONVENCE / Sin embargo no ha conseguido la unanimidad en sus dos principales apuestas de ciudad: la reforma integral de varias calles y reconvertir La Lonja en un museo de Goya. La primera, la propuesta estrella de Azcón, solo ha sumado los votos a favor de Vox, mientras que PSOE, ZeC y Podemos se han abstenido. Las tres formaciones rechazan que se financie a través de Ecociudad. El equipo de Gobierno ha elegido esta fórmula porque la sociedad tiene capacidad para endeudarse y su deuda no computa en el presupuesto. Todo ventajas. Pero según la socialista, Lola Ranera, ha llegado la hora de repensar el devenir de esta sociedad.

Tampoco ha conseguido unanimidad en el proyecto estrella de la vicealcaldesa, Sara Fernández, con el que pretende convertir de Zaragoza en una referencia nacional e internacional sobre Goya. «Queremos darle el lugar que merece», ha resumido la titular de Cultura que solo ha convencido a Vox. PSOE, ZeC y Podemos han votado en contra. También con los mismos argumentos. «La Lonja es esencial para promocionar le cultura aragonesa», ha declarado el portavoz de Podemos, Fernando Rivarés, que un día antes había puesto en duda que El Prado vaya a ceder a la capital las obras del pintor aragonés.

El líder a la formación morada, que no ha conseguido acabar con la línea 900, solo ha logrado mayoría en una de sus seis propuestas, pero con unanimidad. Así que Zaragoza impulsará una modificación parcial del PGOU para frenar la expansión de los locales de juego y apuestas en la ciudad.

ZeC solo ha rascado el apoyo de todos los grupos, salvo Vox, para seguir aumentando la producción de frutas y hortalizas agroecológicas en el entorno de Zaragoza. Por más que Pedro Santisteve ha tratado de convencer a Azcón de los beneficios que tendría la renta social municipal, no lo consiguió. «No será un dineral porque puede atenderse con los 13 millones de las ayudas de urgente necesidad, al tiempo que se libera personal municipal para otras tareas y el dinero llega directamente a los necesitados para pagar sus facturas de luz o alimentación», ha explicado sin éxito. Los socialistas han terminado el debate con la mitad de sus mociones aprobadas. La totalidad del pleno ha estado de acuerdo en que se financie la adquisición de los filtros hepa o medidores de CO2 de los comercios, bares y restaurantes para garantizar la «seguridad» de los clientes en todo momento.

Salvo Vox, que ha abstenido, ha reunido la mayoría en su propuesta de diseñar una estrategia europea para que Zaragoza opte a financiación para impulsar la digitalización de la administración, mejorar medio ambiente o luchar contra el cambio climático.

También para que se diseñe una estrategia de apoyo integral a la mujer abordando la igualdad de género y la lucha contra la violencia machista. Solo Vox ha votado en contra, como también en la propuesta de Cs para que pase a denominarse Parque de las Mujeres el de la Azucarera. La vicealcaldesa no ha desaprovechado la ocasión para volver a dejar claro que no es de su agrado ir de la mano de la ultraderecha. «Habla (en referencia a Julio Calvo) de que desviamos fondo al servicio de Igualdad. No desviamos nada, decidamos dinero a la igualdad y desde este ayuntamiento se van a seguir prestando todos los servicios relacionados con la mujer», ha dicho.

La ultraderecha ha sacado adelante cuatro propuestas de resolución de las que tres han sido con los votos a favor de PP y Cs y la abstención de PSOE, ZeC y Podemos. Pasaban por reorganizar la Administración para que sea más productiva; agilizar trámites oportunos para la creación de Zona Franca y convocar la bilateral con el Gobierno de Aragón. Con la izquierda en contra, ha salvado su petición de crear otra oficina, esta vez inversión.