La Semana Santa ralentiza la vacunación en Aragón

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Aragón ya anunció hace algunos días su intención de no acelerar el proceso de vacunación aprovechando los días de la Semana Santa. Más bien lo contrario: en la comunidad se ha seguido vacunando durante estos días pero no en los centros de salud y solo con determinados grupos muy concretos, como los mutualistas mayores de 80 años.

Aún así, los servicios de Salud aragoneses han inyectado entre el miércoles y el viernes 6.333 dosis de la vacuna contra el coronavirus, una cifra muy inferior a la que se consiguió durante esos mismos días la semana anterior.

Entonces, entre el 24 y el 26 de marzo se pusieron 15.291 dosis. Asimismo, si se comparan las semanas (sin tener en cuenta sábados ni domingos) también se aprecia la ralentización del proceso de administración de dosis: la semana pasada, del 22 al 26 de marzo, se pincharon 29.072, fármacos anticovid, mientras que esta semana, desde el lunes hasta el viernes, solo se han inyectado 25.081. Son 3.991 dosis menos, siempre según los datos del portal de transparencia.

El Gobierno de Aragón justificó su decisión de no proseguir con la campaña de vacunación durante los días festivos de la Semana Santa afirmando que no tenían dosis que inyectar, pero según el propio portal de transparencia de la DGA, la comunidad ha administrado el 89,85% de las dosis recibidas, por lo que todavía había margen. No obstante, fue el viernes cuando Aragón recibió un nuevo cargamento de AstraZeneca de casi 28.000 vacunas más, que serán utilizadas a partir de esta semana, cuando también llegarán suministros de Pfizer. En otras comunidades sí que han decidido aprovechar estos días para inocular a su población, si bien los objetivos marcados tampoco han sido muy ambiciosos: en Cantabria, por ejemplo, han programado un plan de vacunación masiva que llegará a 2.900 personas. Menos de las que han recibido el antídoto en Aragón durante estos días pasados.

Según el Ministerio de Sanidad, Aragón es la octava comunidad que más dosis ha administrado según las recibidas, aunque todas mantienen unos porcentajes similares de entre el 80 y el 90%.