La torre solar made in Aragón

Sin emisiones contaminantes, sin ruidos y sin gasto de combustible, puesto que se alimentan del sol. Así son las torres solares para obras, un ingenio desarrollado totalmente en Aragón y que la compañía de alquiler de maquinaria NGB, radicada en Alagón, ya tiene en su cartera de productos. Todo, a partir de una idea de esta empresa que materializó otra radicada en la comunidad, Iberolia Renovables, de Ejea de los Caballeros. Una apuesta del territorio por la energía limpia que está cosechando muy buenos resultados.

«Los clientes están encantados», afirma el director comercial de NGB, Daniel Cuevas. Entre las ventajas de estas torres, destaca lo que supone, por ejemplo, para las obras en invierno, cuando la luz natural ya no es suficiente a partir de la tarde, y que este ingenio soluciona «simplemente dando a un interruptor», puesto que durante el día ha estado cargando las baterías con sus placas solares. «No tiene consumo, no hace ruido, no contamina y eso es beneficioso tanto para nosotros como para el cliente», añade.

BRUTAL

Cuevas relata que la idea se les ocurrió al ver las limitaciones de las torres con grupo electrógeno y de la evolución de las energías renovables. Con ese concepto acudieron a Iberolia, a la que pidieron «una especie de carro con energía solar, que pudiera generar la luz a coste cero, sin contaminación, ruido ni mantenimiento». Dicho y hecho: el año pasado ya tenían el prototipo. Ahora, ya están disponibles. «Está dando un resultado brutal en todas las obras, tanto públicas como civiles o para emergencias».

Tanto, que las grandes marcas de maquinaria ya le están ofreciendo a NGB, como alquilador, nuevas torres solares que van a lanzar al mercado. No obstante, recuerda la «colaboración» con la compañía de Ejea y aspostilla: «En Aragón hemos sido pioneros». Las ventajas de este tipo de alumbrado no se quedan atrás cuando está oscurecido, sino que ante la falta de sol tiene recursos: «Es una evolución tremenda, puedes ponerlas en cualquier sitio y, en días nublados, oscuros, tiene un cargador que permite engancharlas a cualquier suministro de energía. En dos horas están cargadas», indica.

En el sector de los alquiladores estas torres han despertado expectación y Cuevas afirma que varias empresas españolas están en contacto con ellos para conocer el producto. En cuanto a la práctica, enumera obras en las que ya están funcionando, como en la construcción de parques fotovoltaicos, en la del embalse de Almudévar o en la obra del AVE de Villafranca, en Navarra. «Está todo el mundo contento», recalca. Gigantes como Ferrovial, FCC u OHL ya han probado sus virtudes. «Al final es una forma de trabajar mucho más cómoda –sin tener que estar pendiente del grupo electrógeno– y de cuidar el medio ambiente», concluye.

En detalle, estas torres tienen unas dimensiones similares a las convencionales y un precio también parecido, aunque el directo comercial destaca la rentabilidad que supone ahorrar en combustible. De hecho, una carga equivale a un depósito de 60 litros de gasoil y tienen una autonomía de 12 a 14 horas, aunque añade que en las pruebas han llegado a las 18.

Desde la empresa ya preparan su próxima propuesta, aunque no dan detalles del mismo: «Ahora estamos estudiando lanzar el siguiente producto, que aún será aún más novedoso», señala Cuevas. No obstante, todo parece indicar que seguirá la senda de las emisiones cero y de la apuesta por las energías renovables en la maquinaria.

NGB ya fue pionera en introducir en España la miniexcavadora eléctrica hace 3 meses

La compañía de Alagón NGB fue pionera en España y la segunda en Europa en introducir en su catálogo de productos de alquiler de maquinaria la miniexcavadora eléctrica. Fue hace tres meses y se decantaron por un modelo de la marca JCB. «Llevábamos el seguimiento desde hace tiempo, llegó a Londres la primera y la segunda aquí, a Alagón. De hecho, ya ha estado trabajando en el Mercadona central de Pamplona», , explica el director comercial de NGB. Sobre este proyecto, detalla que pidieron este ingenio por los problemas relacionados con el ruido y las emisiones en un trabajo de interior. «Es la máquina perfecta para eso», subraya. No será la única innovación de esta empresa, sino que ya estudian incorporar un dúmper eléctrico. Desde la empresa afirman apostar por «todo lo que sea novedad y facilidad para el cliente», pero no por un afán de protagonismo a la hora de inventar o traer lo último, sino para ofrecer «calidad al cliente, darle el mejor servicio», concluye.