Los trabajadores de Avanza proponen cuatro nuevas jornadas de paros en marzo

El comité de empresa de Avanza, empresa que gestiona el servicio de autobuses urbanos de Zaragoza, ha propuesto nuevas convocatorias de paros parciales para los días 13, 15, 20 y 22 de marzo ante la apertura de expedientes, accidentes y nivel de estrés que sufre la plantilla.

En una nota de prensa, los representantes de los trabajadores denuncian que no se han tomado medidas en los cuadros de marcha, que la mesa tripartita con el Ayuntamiento y la empresa no se ha reunido en tres meses y que se están "abriendo expedientes desproporcionados y despidiendo trabajadores tanto conductores como de taller" bajo el argumento de incumplimiento de convenio y bajo rendimiento.

Aseguran asimismo que se está incumpliendo la Ley de Prevención al no abrirse investigación de accidentes, que no se toman medidas preventivas ni correctoras en cuestiones como espejos retrovisores, alto índice de absentismo por estrés y falta de tiempo para el recorrido, que se les obliga a prestar servicio con autobuses averiados y a realizar tareas no recogidas en el convenio.

Por este motivo, y a expensas de la reunión en el Servicio de Mediación y Arbitraje del día 7 y del referéndum convocado para el día 12, el comité propone paros parciales los días 13 y 20 de 18.00 a 22.00 horas y de 8.00 a 12.00 horas los días 15 y 22.

El día 11 de marzo los trabajadores han convocado una asamblea y una posterior manifestación desde la plaza Aragón hasta el departamento de Movilidad en la calle Albareda.