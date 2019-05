Zaragoza debe progresar en transporte público para bajar el uso del coche

Zaragoza fue la ciudad de toda España con mejor trasporte público para comunicarte entre los barrios , pero nos cascarón la obra faraónica millonaria de un tranvía que no nos hacía falta , nos tomaron bien el pelo con el tranvía ,que no nos enboliquen que si no contamina acaso en la Expo no nos vendieron ya que existían autobuses ecológicos , ni de coña otra LINIA para otro tranvía ,siendo que existen autobuses ecológicos y no necesitan hacer obras para circular. Ya está bien de tomarnos por canelos con el temita .