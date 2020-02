El alquimista de la calma

Humildad y aprendizaje. Sentido común y paciencia. Análisis e identidad. El éxito del proyecto del Casademont Zaragoza, que desde mañana afronta como cabeza de serie el reto de su cuarta Copa del Rey, radica en la apuesta por la normalidad que ha impuesto Pep Cargol desde la dirección deportiva. Conocimiento de la Liga Endesa, momentos de carrera, querer venir, complementariedad… son algunas de las bases de un ideario conocido y no por ello impactante y exitoso que describe con sus propias palabras.

Filosofía de la paciencia

«Siempre he pensado que establecerse metas muy largas no tiene sentido. Es mejor dar ese paso pequeño y que éste te lleve a otro, al siguiente. Y en todos ellos buscar el máximo rendimiento que te garantiza el aprendizaje, la seguridad en lo que estás haciendo, más solvencia y más poso. Creo más en esa paciencia que en el esprint».

Identidad

«La idea motor de inicio, no desde que empiezo yo, sino de Zaragoza como eje, habla de una identificación, de conseguir que hubiera identidad que ya tenía el club, pero lograr que se extrapolara más, se viera más. Esa manera de ser comunicarla bien, explicarla y que tuviera coherencia, poner los cimientos para poder crecer, y hacerlo de forma progresiva y estable».

La cantera

«Por un lado es un trabajo que se viene haciendo en el club de muchos años. Teníamos la suerte de contar con la generación del 2000, que estaba desde la categoría infantil y venía muy trabajada, y luego coincidíamos con la idea de Porfirio Fisac. Los pone a jugar, porque es valiente, pero no porque son jóvenes, sino porque ayudan a ganar. Es fácil de decir, pero hay que aceptar unas cosas que tienen que pasar, aceptar que los jóvenes tienen que tomar las responsabilidades que les toca en cada momento y que puede haber desequilibrios y por todo eso hay que compensar con otras opciones».



Primera cláusula

«Tienes que analizar al jugador por su momento personal o deportivo, y saber por qué quiere venir. Deben confluir dos intereses, que no uno sea el medio del otro, que los dos salgan beneficiados, que el jugador sepa a lo que viene, lo que se va a encontrar y, ser fiables como club porque nos va a dar esa estabilidad».

Conocer la Liga

«La Liga Endesa es muy exigente y es importante traer a alguien que conozca bien ese tipo de competición, jugando en ella o contra equipos españoles. Es importante que sepan que en la ACB no hay ni un partido fácil, que en cualquier pista puedes perder, eso tiene su peso, pero no es la última cosa. Además, aportamos una idea de baloncesto atractiva, proyectamos estabilidad, la ciudad está bien para vivir, y eso ha coincidido con el deseo de jugadores que querían volver a España, como DJ Seeley».



El mirlo blanco

«Cuando he ido a las Ligas de Verano o al Showcase de la G-League (Liga de desarrollo de la NBA) o a ver selecciones internacionales U16 o U19, hay un montón de gente, de Italia, de Alemania, de Corea… todos están con el ordenador analizando todo. Pretender ser el más listo de todos es ilusorio, es imposible. Conseguir un mirlo blanco es una fantasía. Pensar que voy a ser yo y no lo van a ver los demás, que seguro que son más listos que yo o han trabajado más que yo, sería muy pedante».

El golpe de ojo

«La utilización de la información es muy importante y todos los datos estadísticos que puedas sacar son analizables, aunque ahora son abrumadores, pero hay que saber cuáles son los esenciales. Recientemente tengo relación con scouts de la NBA e incluso directores de operaciones que manejan toneladas de números, pero al final lo que marca la diferencia es su golpe de ojo. Después de tener la selección hay que valorar informaciones que no salen en la estadística, por ejemplo, cómo es capaz de afrontar la frustración, de competir, cómo es su entorno, cómo se relaciona con el resto de compañeros, todo este tipo de cosas dan un valor a todo lo demás».

Buenas personas

«Sí se intenta buscar información de cómo es ese jugador, como persona, que hombre hay detrás, ver su trayectoria, qué ha hecho, cómo es su entorno… Le puedes dar vueltas, pero quedarte con que son buenas personas es simplista. Hay más: qué grado de ambición tiene, sus ganas de luchar, en qué momento de su carrera está, su grado de madurez, si puede equilibrarse con otro tipo de jugadores. Las buenas personas son fundamentales en la vida, la vida es más agradable entre ellas, y es más fácil afrontar con ellos los conflictos, pero a eso hay que sumar el talento, las ganas de trabajar, buscar el máximo...».



Entre agentes

«Es un entorno profesional donde los actores son los que son, donde hay que ser rápido y hábil, hay que conocerlo y saber cómo se va comportando cada uno. Siempre hemos tenido la máxima de que con el jugador que nos interese buscamos la manera de relacionarnos y luego es el jugador el que marca. Era un reto tener ese tipo de diálogo distinto, de no cagarla, de aprender rápido».

Seguimiento en equipo

«Sigo muchas Ligas. Si de golpe se me cruza una información de que algo me llama la atención, sí lo buscamos. Intentamos estar al día, establecer un calendario para repasar una serie de partidos y del seguimiento de jugadores. El tiempo es limitado, pero intento ver las cosas importantes, además de crear estructura alrededor del director deportivo porque hay mucho que hacer. No tenemos las posibilidades de la NBA, pero damos pasos».