El Basket Zaragoza pretende igualar la oferta por Stan Okoye

El Basket Zaragoza quiere quedarse con Stan Okoye a toda costa. Para eso solo tiene una opción: igualar la oferta que a última hora, casi a las 00.00 de la noche del sábado, cuando expiraba el plazo, le presentó el Herbalife Gran Canaria. El club aragonés tiene cinco días desde ese momento, hasta las 23.59 del viernes 26 de julio, para igualarla. En caso afirmativo, se quedará con el jugador. En caso contrario, perderá a una de sus figuras y no percibirá ninguna compensación. La oferta del club claretiano es bastante más elevada que la que le ofreció el Basket Zaragoza al inscribirlo en el tanteo.

Stan Okoye llegó el verano pasado al Basket Zaragoza procedente de la Liga Italiana y en su primera temporada en la Liga Endesa se convirtió en fundamental para Porfirio Fisac, puso en pie a la grada con sus espectaculares acciones y fue uno de los jugadores más destacados de la competición. Por eso, el club aragonés lleva meses negociando con el alero y su representante la renovación de su contrato, que expiró el pasado 30 de junio. Ante la falta de acuerdo, la entidad optó por inscribirlo en el derecho de tanteo, lo que supone la presentación de una oferta formal en la Liga. En este caso una propuesta que mejoraba sustancialmente las condiciones del jugador en su primera temporada en Zaragoza.

Las negociaciones han continuado en los últimos días, sin los frutos deseados por el club zaragozano. Pero el Basket Zaragoza no quiere que todo ese esfuerzo realizado sea en balde y va a intentar igualar la oferta canaria, siempre dentro de sus posibilidades y sin salirse del presupuesto marcado, para quedarse con uno de sus jugadores franquicia. Hace semanas fue el Unicaja quien se interesó por el nigeriano, pero no pasó de interés. Después disputó la Liga de Verano de Las Vegas y tuvo opciones de quedarse en Estados Unidos, pero tampoco cuajaron. El sábado, cuando todo apuntaba a que el Basket Zaragoza iba a quedarse con los derechos del jugador, apareció a última hora la oferta del Gran Canaria, que el día anterior había perdido a Markus Eriksson. El alero sueco decidió rescindir su contrato para marcharse al Alba Berlín. El club canario convenció a contrarreloj a Okoye, pues no hay que olvidar que es el jugador el que presenta la oferta a la Liga una vez aceptada, con una jugosa ficha. El Gran Canaria no disputará competición europea el próximo curso pero está armando un equipo fuerte con Fotis Katsikaris como entrenador y fichajes como el de Javier Beirán o el próximo de Bourousis. El club insular dobla en presupuesto al aragonés.

LA PLANTILLA / Este mazazo inesperado acelera la culminación de la plantilla en el Basket Zaragoza. La cuestión Okoye era el gran tema por resolver en un verano en el que el director deportivo, Pep Cargol, tiene ya buena parte del trabajo avanzado. A la plantilla 2019-20 del Basket Zaragoza solo le faltan dos piezas importantes, una un cuatro nuevo tras las salidas de Nacho Martín y Marc Martí y, dos, Okoye u otro alero, en función de lo que ocurra con el nigeriano. Lo demás está ya todo confirmado. Porfirio Fisac contará con Rodrigo San Miguel, Carlos Alocén (aunque como cedido por el Real Madrid) y, en principio, Javi García como bases; Renaldas Seibutis, Jonathan Barreiro, Vit Krejci y Nico Brussino como aleros; Nemanja Radovic, Javier Justiz, Fran Vázquez y Triggy Hlinason como interiores.