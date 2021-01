El Casademont Zaragoza se hunde al final

El Casademont Zaragoza perdió ante un rival directo en su visita al Embutidos Pajariel Bembibre en un duelo en el que amasó una ventaja de doce puntos debido a su buen inicio, en el que tenía ocho de renta a ocho minutos del final, pero en el que se hundió en los instantes decisivos y acabó desaprovechando la oportunidad de ganar y poner tierra de por medio con la zona más baja. Las aragonesas se quedan con seis victorias en 19 partidos jugados y acumulan ahora la peor racha de la Liga Femenina Endesa con tres derrotas seguidas.

El conjunto de Carlos Iglesias comenzó bien, con un parcial de 0-7 cimentado en el buen hacer de Gatling y aprovechando los errores en los tiros de tres del conjunto local, pero el Bembibre consiguió darle la vuelta hasta el 12-10. Entonces el Casademont logró su mejor parcial de la tarde, un 0-12 que le permitió finalizar el primer cuarto con 12-22. El equipo mantuvo esos diez puntos de diferencia casi todo el segundo cuarto, pero el Bembibre los redujo a cinco al descanso (26-31).

Sustentado en Gatling, el Casademont mantuvo su liderazgo en el marcador también en el tercer y el último cuarto, aunque sin terminar de romperlo y con el Bembibre siempre acechando. Pero al final Gatling se quedó demasiado sola. La pívot logró 31 puntos, prácticamente la mitad de los anotados por su equipo, a los que añadió 10 rebotes para 35 de valoración. Pero la norteamericana tuvo que dejar el partido por dos técnicas con 59-62 en el marcador. El Casademont fue perdiendo su ventaja poco a poco hasta entrar en los últimos cinco minutos solo tres puntos por encima de su rival.

El Bembibre empató a falta de cuatro minutos, pero no se puso por delante hasta el 64-62 a falta de 1.45. Carlos Iglesias pidió tiempo, Handy falló su tiro de tres, el Bembibre tampoco acertó, recuperaron las aragonesas, Nicholls no acertó bajo el aro pero sacó la falta y solo anotó un tiro libre (64-63 a 44 segundos). Kalin sentenció con una última canasta porque en la última posesión el Casademont no acertó con un tiro desesperado desde la línea de tres.

Ficha técnica

Embutidos Pajariel Bembibre: Silva (17), Higgs (9), Palma (5), Camara (7), Rhine (6) -cinco inicial-, Méndez, Mongomo, Kalin (4), Gladkova (18).



Casademont Zaragoza: Julie Vanloo (5), Anna Cruz (7), Taylor Wurtz (5), Laura Nicholls (5), Markeisha Gatling (31) -cinco inicial-, Aina Ayuso, Zoe Hernández, Chantelle Handy (7), Aminata Sangaré (3) y Samra Omerbasic.



Parciales: 12-22, 14-9, 18-17, 22-15.

Árbitros: Lema Parga, Esteve Malmierca, González Banderas.

Eliminadas: Gatling por dos técnicas.

Incidencias: Partido disputado en el Bembibre Arena.