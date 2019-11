Fran Vázquez se queda en casa y San Miguel viaja a Grecia

Novedades en la expedición del Casademont Zaragoza. En el autobús que ha llevado al equipo a la Estación Delicias no se ha subido Fran Vázquez y sí lo ha hecho Rodrigo San Miguel. El pívot gallego sufrió unas molestias en el cuádriceps durante el tercer cuarto del partido ante el Valencia y, a la espera de un diagnóstico más preciso, puede estar fuera del equipo de diez a quince días. Así lo ha explicado el ayudante de Fisac, Sergio Lamúa, en la rueda de prensa previa al partido europeo de mañana. Su lugar en la convocatoria lo ocupará Rodrigo San Miguel, de baja hasta ahora por una microrrotura en el costado.

El regreso del zaragozano obedece, en primer lugar, a la obligación de contar con cinco jugadores de formación local que establece la normativa de la Basketball Champions League. Pero si viaja es porque tiene opciones de jugar, aunque su concurso no se decidirá hasta mañana mismo. "Si no pudiera jugar llevaríamos a un jugador júnior, que para eso está la cantera. Rodrigo va por buen camino pero lleva dos semanas sin hacer un solo entrenamiento con el grupo, solo trabajo específico. Las sensaciones son buenas pero no puedo decir ahora mismo si va a jugar o no", ha explicado Lamúa, añadiendo que su participación dependerá tanto de cómo se encuentre el jugador mañana como de las necesidades que pueda tener el equipo durante el partido. El Casademont ha partido de viaje a las 10.00 horas para llegar a Salónica en torno a las 23.00. Allí juega mañana el sexto partido de la Champions ante el PAOK.