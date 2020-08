La temporada 2020-21 echó a rodar ayer en el pabellón Siglo XXI. Después de una primera semana de trabajo en la que Diego Ocampo pudo conocer de primera mano a los más jóvenes, el técnico dispuso ayer de buena parte de la plantilla de la próxima temporada. Solo faltaban por llegar Jason Thompson (lo hizo por la tarde) y DJSeeley (lo hará en las próximas horas). A los dos norteamericanos se unió la ausencia de Javier Justiz, que se prolongará hasta su completa recuperación.

De esta manera, Ocampo dispuso de Rodrigo San Miguel, Javi García, Vit Krejci, Dylan Ennis, Jonathan Barreiro, Nico Brussino, Robin Benzing y Tryggvi Hlinason, que continúan de la temporada pasada, más las nuevas incorporaciones de Rasheed Sulaimon y Jaime Fernández, al que dirigió en el filial del Barcelona. Los jóvenes fueron Ander Urdiain, Raúl Lobaco, Aitor Etxeguren, Álvaro Martínez,Gustav Knudsen y Pavle Stosic. Durante esta primera semana, la plantilla desayunará junta y entrenará en el Siglo XXI.

El técnico dejó sus primeras impresiones. Aunque es pronto para valorar la plantilla, que no está completa, y para desarrollar una idea de juego, Ocampo sí tiene claras las características de sus jugadores. «Lo que sí es verdad es que el equipo, a priori, pide jugar rápido. Hoy en día el baloncesto rápido es muy eficaz, jugar contraataque, segundo contraataque, ser capaz de anotar de rebotes de ataque pues da canastas fáciles. Porque en el baloncesto cinco contra cinco cada día es más difícil anotar porque las defensas tienen gran nivel. Por un lado, tenemos que ser efectivos y, por otro lado, los jugadores piden, no verbalmente sino jugando, pues que mantengamos de la temporada pasada eso como una de las señas de identidad», apuntó.

Por eso, uno de sus objetivos es adaptarse a lo que tiene, a lo que ya funcionaba, porque la inmensa mayoría de jugadores son los mismos de la temporada pasada. Por eso, implantar su filosofía «se hace, creo, con capacidad de adaptación porque muchos jugadores siguen, el staff sigue, entonces creo que es inteligente adaptarse a las cosas buenas que ya funcionaban. Para adaptarse hay que conservar y estudiar bien lo que sucede o no sucede, las sinergias que hay entre los jugadores. A partir de ahí iremos haciendo, yo pondré mis cosas o el equipo pondrá sus cosas porque no es la defensa de Diego Ocampo, es la defensa del Casademont Zaragoza. Esto es muy importante, que lo que hagamos sea nuestro y hacerlo lo mejor posible», señaló.

También habló de nombres propios y de posiciones concretas. Como la de base, que cambia su estructura al perder un uno e incorporar más exteriores. «Hoy en día no es tan importante, desde mi punto de vista, lo del base, el uno, el dos y el tres, sino quién lleva el balón, quién dirige al equipo, ahora hay que jugar rápido, ahora despacio, para este jugador, y luego quién genera ventajas. Nuestro juego exterior se repartirá los roles en función de estas tres cosas. Con el potencial y la experiencia que tienen los jugadores, creo que vamos a tener facilidades y un buen juego en esta posición».

A caballo entre el exterior y el exterior estará Robin Benzing. «Desde mi punto de vista no hay gran debate porque si entendemos que el juego exterior, dos, tres, cuatro, pueden ser iguales, uno, dos y tres pueden ser iguales, cada vez hay menos diferencias, pues no debería haber mucho debate. La forma de juego permite que Robin ahora juegue la ventaja en el poste bajo, si la tiene, o por fuera y esté preparado para el uno contra uno. Da lo mismo si es un tres o un cuatro, lo importante es lo que haces en la pista y si eres capaz de defender al que tienes delante, eso es lo básico», resumió.

EN LA PISTA / Por dentro tendrá a Jaime Fernández, al que conoce bien después de haberlo tenido en el filial del Barcelona los dos últimos años. «Su papel es el de un jugador de 20 años que viene a hacerse un sitio en el equipo. Tiene que trabajar mucho y dentro de todas las posibilidades que tenemos en el juego interior tiene que hacerse un hueco. Tiene que trabajar mucho en el día a día. Hay cosas que ya hacía estos dos últimos años y debe seguir madurando. Tendrá sus oportunidades si se las gana. Como todos los jugadores y todos los jóvenes. No por ser joven o ser fulanito tienes un puesto. Las cosas hay que ganárselas en la pista», aseguró.

También tendrá, en algún momento, a Javier Justiz. «Hay dos cosas sobre él muy importantes. Una es una gran noticia, que le hemos renovado. La segunda, que su motivación es muy alta y está trabajando mucho para recuperarse. Esto es lo más importante para mí. Hay que ir poco a poco porque es una recuperación que depende de las sensaciones. Tenemos total confianza en los fisios y el staff médico para recuperarlo y en él. A ver si da un paso más y en las próximas semanas puede entrenar en pista y, a partir de ahí, veremos. Pero no hay que presionarle mucho. Tiene una actitud excelente hacia el trabajo», valoró.

Ocampo entiende que las expectativas sean altas después de las últimas temporadas, pero advierte que eso no sirve de mucho. «Lo que ocurre es que el pasado no cuenta, los resultados de la temporada pasada no cuentan. Tenemos que tener la confianza porque tenemos jugadores que han jugado muy bien y por qué no van a seguir haciéndolo. Vamos a intentar traer otro jugador que lo mejore. Pero es vital saber quiénes somos, humildes, y jugar al máximo cada partido. Eso también conecta con la afición. Lo que va a pasar no lo sabemos, lo que ha pasado antes ni mete puntos ni defiende», concluyó.