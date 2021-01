Sergio Hernández: "Tenemos que aprovechar su temor jugando bien al basket"

Como cada semana, toca hablar de final cuando se habla del Casademont. Esta vez porque visita este sábado al Bilbao Basket, otro rival de la zona baja de la clasificación. "Son rivales directos y lo tenemos claro. Ahora ya nadie elige rivales, todos tenemos algún motivo por el que ganar. Los que estamos por debajo pensamos que nadie tiene más motivos que nosotros, los que están a la mitad quieren llegar a los playoffs y los que están arriba quieren mantener la posición o mejorarla para tener el factor cancha. Hoy es difícil que alguien elija partidos así que tenemos claro que tenemos que ir a por todas como siempre", dice Sergio Hernández, contento con su equipo. "Venimos de una serie de partidos en los que hemos mejorado nuestro juego y con mucho tiempo de entrenamiento, así que estamos bien, contentos, preparados, ilusionados. Ahora falta jugar".

El técnico argentino considera normal que su rival esté mejorando porque también lo hace su equipo y espera un Bilbao que le ponga las cosas difíciles. "Súper competitivos, con mucha ilusión por ganarnos y, seguramente también, con mucho temor a perder porque además está esta cosa de que cuando juegas en casa si pierdes sufres el doble. Ahora sin público es diferente porque al final las medidas de las canchas son todas iguales, pero sí es verdad que cuando juegas en casa, donde entrenas todos los días, donde vives diez meses, te sientes más protegido pero a la vez tienes un poco más de temor. Tenemos que aprovechar ese temor que ellos tengan, bajarles la ilusión y aprovechar el temor jugando bien al basket. No hay otra manera. Que ellos nos vean sólidos a nosotros, tener control de las situaciones, respetar nuestra identidad, tratar de no tener tiros forzados o balones perdidos y un planteamiento inteligente que a ellos les haga daño, les duela, y les aumente el temor a perder y les baje la ilusión del triunfo", indica el preparador del Casademont.

El técnico está contento de poder contar con una rotación amplia y del rendimiento de todos sus jugadores. También del recién llegado Harris, para el que solo tiene buenas palabras. "Me gusta también, es un jugador muy seguro de sí mismo, muy inteligente, muy táctico, sabe jugar de cuatro y de cinco, con y sin la pelota, no requiere protagonismo pero lo toma si es necesario. Defiende, sabe defender a los hombres grandes, cambia en la defensa con los guardias. Me gusta, es un utilitario muy importante y seguramente en los próximos partidos vamos a estar hablando de su aporte ofensivo destacado porque lo puede hacer muy bien, pero supongo que va a estar en un proceso de adaptación y tapándonos algunos agujeros que teníamos".

El Oveja reflexionó sobre el papel de Hlinason en el equipo, sus minutos y su aportación. "Hlinason tiene casi los mismos minutos que los demás pívots, no sé cuántos minutos más tiene que jugar. Ha sido muchas veces titular, es un jugador de la rotación. Algún partido hemos prescindido un poco de él porque consideré que el partido no era para él pero él es un jugador importante del equipo. La realidad es que también antes de la lesión Thompson venía de tres o cuatro partidos increíbles, con aportaciones muy muy buenas y eso a veces es imposible jugar con Hlinason y Thompson los dos juntos. Tengo muy clara su valoración, que cada vez que está en cancha nos aporta cosas. Pero a veces necesitamos cosas diferentes. Pero siempre lo consideré, siempre, sobre todo a partir de mi segundo tercer partido porque no lo conocía tanto. Por el plantel es considerado un jugador muy importante y lo tratamos de ayudar porque es muy joven".

También habló de nuevo de la defensa que, aunque ya no se ve como el problema principal del equipo, todavía puede ser mejor porque no hay que medirla solo por los puntos. "Creo que tenemos que defender mejor cada día. Lo que pasa es que también hay que ver cómo analizar nuestra defensa. Somos el equipo que más veces le entrega el balón al rival de toda la competición. Entregamos 89 posesiones, aproximadamente. Pero también tenemos 89-90 nosotros. Pero es muy difícil que veamos encajar al equipo 65 puntos porque cuando te estoy dando el balón seis veces más que los demás, son 18 potenciales puntos más. Si de esos 18 usas el 30% ya te estoy dando 6-7 puntos más que el rival y eso en un promedio general es muchísimo. Lo digo porque muchas veces se analiza la defensa a través de los puntos recibidos y mucho tiene que ver el estilo de juego. Un equipo que juega a 20 segundos de posesión va a bajar el marcador, pero nosotros no nos sentimos bien en ese tipo de juego, nos gusta la transición, nos gusta correr y tenemos que llevar al rival a ese juego".