Una aplicación aragonesa permite controlar el aforo de las playas este año

Con la llegada del verano y la posibilidad de abrir playas y piscinas, muchos son quienes ven problemas en los espacios abiertos debido al aforo y a la desescalada. Con el objetivo de dar solución a estos problemas que ya están sufriendo muchos establecimientos, recintos o espacios públicos nace APPForo Limitado, una aplicación móvil aragonesa que de una forma rápida, sencilla y segura permite controlar el aforo de diferentes espacios y asegurar que se respetan las medidas de seguridad.

Su director ejecutivo, José Ángel López, explica cómo surgió esta idea. «APPForo Limitado es la solución para gestionar el aforo de las playas y piscinas este verano. Nace porque nosotros fuimos los creadores de otra aplicación que permite hacer el check-in con el móvil en hoteles y refugios. Con esa experiencia pensamos que la nueva app llegaría de forma natural, pero con el coronavirus se ha acelerado todo. Nos ha venido bien este empujón porque la gente ha asumido que es una herramienta de necesidad», comenta su creador. Una de las virtudes de esta aplicación es su polivalencia. «Nos vale tanto para las playas y piscinas que vayan abriendo durante los próximos días como para otros muchos espacios que requieran un control de los asistentes», apunta.

Desde que surgió la idea han transcurrido cerca de dos meses en los que han trabajado para desarrollar la plataforma. Así, el creador de la aplicación señala que «la persona responsable que vaya a controlar el aforo tendrá que descargarla». Está configurada para usarse de dos maneras diferentes. En la primera de ellas una computadora controla el aforo, de modo que si salen cuatro personas se restan y si se unen tres se suman al aforo total, todo ello se encuentra coordinado en el caso de que haya diferentes puertas o accesos. En la segunda opción «nos hemos anticipado en caso de que pidan una captura de los datos del DNI con un lector. Así podríamos tener juntos los datos en un mismo espacio y tiempo, en caso de necesitarlos».

En este sentido, José Ángel López también incide en que quiénes se pueden llegar a beneficiar de este servicio no son solo las empresas privadas o los ayuntamientos, sino también las personas de a pie. «Esta es una herramienta que tiene el portero para controlar cuánta gente entra a un determinado espacio, pero al mismo tiempo la persona puede meterse y consultar la aplicación como usuaria, y en el caso de ir a la playa ver si hay diferentes calas donde hay mejor aforo. Y no solo en el caso de las playas, esto nos vale para todo en realidad», asegura.

Para todos los sectores

Por ese mismo motivo, aunque la aplicación se ha dirigido más específicamente al sector de las playas, destaca su polivalencia para llegar a atender a todo tipo de espacios, ya sean públicos o privados. «Nos hemos dirigido en especial al sector de las playas, pero no hemos contemplado cerrarnos y dedicarnos únicamente a este sector, porque nos hemos dado cuenta de que la aplicación no tiene límites, y de que también la están pidiendo bastante en piscinas y centros comerciales, y en parte también en algunos hoteles. Salió hace bastante poco, pero ya hay gente que la ha reservado y hemos visto bastante interés por parte de pequeñas, medianas y grandes empresas. Podemos proporcionar una herramienta que no solo les facilite el controlar el aforo, sino que también les ayude en ese análisis de como realizarlo», concluye José Ángel López.